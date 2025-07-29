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Çatalca'da kahreden olay! Acı haber 6 saat sonra geldi

İstanbul Çatalca’da kum ocağında meydana göçükte, kepçe ile birlikte balçığa gömülen operatörün cansız bedenine, yaklaşık 6 saatlik çalışmanın ardından ulaşıldı.

Çatalca'da kahreden olay! Acı haber 6 saat sonra geldi

Olay, sabah saatlerinde Çatalca ilçesine bağlı Karacaköy Mahallesi’ndeki özel bir kum ocağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kum alma çalışması sırasında meydana çökmede, iş makinesi sürücüsünün kontrolünden çıkarak, balçık alana devrildi. Araç içerisinde bulunan operatör Eyüp Filiz, balçıkta kayboldu.

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine AFAD, İtfaiye, Jandarma Sualtı Arama Kurtarma Timi ve sağlık ekipleri sevk edildi. Filiz’i çıkarmak için yoğun çaba sarf etti. Yaklaşık 6 saatlik çalışmanın ardından operatörün cansız bedenine ulaşıldı.

Cenaze, yapılan incelemenin ardından otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Çatalca
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