Çatı yangınında annenin dikkati faciayı önledi

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde çatı yangını sırasında evde bulunan anne, 3 çocuğuyla birlikte dışarı çıkmadan önce doğalgaz vanasını kapatarak muhtemel facianın önüne geçti. Alevlerin etkisiyle çatıdan kopan kiremit ve tahtaların yola savrulduğu yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Yahyalar Mahallesi 1475 Sokak’ta bulunan iki katlı binanın çatısından henüz belirlenemeyen bir nedenle alevler yükseldi. Dumanı fark eden çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri gelene kadar mahalle sakinlerinin kendi imkanlarıyla müdahale etmeye çalıştığı yangın, ekiplerin yaklaşık yarım saat süren çalışması sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Söndürme çalışmaları sırasında çatıdan kopan tahta ve kiremit parçaları yola devrildi.

Yangının başladığı sırada evde bulunan anne ve 3 çocuğunun, alevleri fark eder etmez binanın doğalgaz vanasını kapatarak dışarı çıktıkları öğrenildi. Şans eseri yaralanan ya da dumandan etkilenen kimsenin olmadığı olayda, evde hasar oluştu.

Elektrik kaçağından kaynaklandığı öne sürülen yangın nedeniyle mahalleyi kaplayan yoğun duman tabakası havadan dron ile havadan da görüntülendi.



Kaynak: İHA | Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır