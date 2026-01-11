HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Çatıdan yükselen alevler hızla yayılarak iki katlı evi küle çevirdi

Isparta’nın Şarkikaraağaç ilçesinde, iki katlı müstakil bir evin çatısında çıkan yangın kısa sürede içeriye sıçradı. İtfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında yaralanan olmadı.

Çatıdan yükselen alevler hızla yayılarak iki katlı evi küle çevirdi

Şarkikaraağaç ilçesi Kerkük Mahallesi’nde gece saatlerinde Tevfik Ö.’ye ait iki katlı müstakil bir evin çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çatıdan yükselen dumanları fark eden çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin müdahalesi sırasında çatıda bir anda büyüyen alevler eve sıçradı. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alınırken, evin bir bölümü tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangında yaralanan ya da dumandan etkilenen olmazken, çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Çatıdan yükselen alevler hızla yayılarak iki katlı evi küle çevirdi 1

Çatıdan yükselen alevler hızla yayılarak iki katlı evi küle çevirdi 2

Çatıdan yükselen alevler hızla yayılarak iki katlı evi küle çevirdi 3

Çatıdan yükselen alevler hızla yayılarak iki katlı evi küle çevirdi 4

Çatıdan yükselen alevler hızla yayılarak iki katlı evi küle çevirdi 5

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sivas-Kayseri kara yolu araç ulaşımına kapatıldıSivas-Kayseri kara yolu araç ulaşımına kapatıldı
Çanakkale Boğazı çift yönlü trafiğe açıldıÇanakkale Boğazı çift yönlü trafiğe açıldı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Isparta
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
ABD Başkanı Trump: "İran'a müdahaleye hazırız"

ABD Başkanı Trump: "İran'a müdahaleye hazırız"

İstanbul'u 'kırmızı kütle' vurdu! Hayat felç oldu

İstanbul'u 'kırmızı kütle' vurdu! Hayat felç oldu

Olimpiyat'ta buz kesen anlar! Galatasaray'dan tarihi protesto: Maç bitti, Aslan sahaya dönmedi

Olimpiyat'ta buz kesen anlar! Galatasaray'dan tarihi protesto: Maç bitti, Aslan sahaya dönmedi

Muhabirleri gören Bülent Ersoy çileden çıktı

Muhabirleri gören Bülent Ersoy çileden çıktı

İslam Memiş 'Altın 1000 TL düşecek'

İslam Memiş 'Altın 1000 TL düşecek'

Altın fiyatlarında ibre tersine döndü!

Altın fiyatlarında ibre tersine döndü!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.