Çatıdan yükselen alevler hızla yayılarak iki katlı evi küle çevirdi

Şarkikaraağaç ilçesi Kerkük Mahallesi’nde gece saatlerinde Tevfik Ö.’ye ait iki katlı müstakil bir evin çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çatıdan yükselen dumanları fark eden çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin müdahalesi sırasında çatıda bir anda büyüyen alevler eve sıçradı. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alınırken, evin bir bölümü tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangında yaralanan ya da dumandan etkilenen olmazken, çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır