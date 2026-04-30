HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Çatıya çıkıp etrafa kiremit ve şişe attı, polisin 1 saatlik çalışmasıyla indirildi

Fatih Sirkeci'de, 5 katlı binanın çatısına çıkan ve alkollü olduğu ileri sürülen şahıs, kiremit ve şişeleri yola atarak çevreye zarar verdi. Polisin bir saatlik çalışması sonrası şahıs ikna edilerek hastaneye kaldırıldı.

İddiaya göre, saat 16.30 Sirkeci'de meydana gelen olayda, alkollü olduğu ileri sürülen bir şahıs, 5 katlı binanın çatısına çıkarak çevreye kiremit ve şişe fırlatmaya başladı. Şahıs bir süre sonra atlayacağını söyleyerek bağırmaya başladı.

ÇATIYA ÇIKTI 'ATLAYACAĞIM' DEDİ, NE BULDUYSA FIRLATTI

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yola kiremit ve şişe atan şahsı polis ikna etmeye çalışırken, itfaiye ekipleri ise yolda hava yastığı açtı. Polisin yaklaşık bir saatlik çalışmasının ardından şahıs ikna edilerek aşağıya indirildi. İlk kontrolünün ardından şahıs, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Şahsın çatıdaki anları çevrede bulunan vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

GÖRGÜ ŞAHİTLERİ ANLATTI

Harun Kaya isimli vatandaş, "Şahıs, binanın en üst katına çıkıp kendini atacağım diye bağırdı. Sonra polisler geldi, müdahale ettiler, çatıya çıktılar. Yaklaşık 1 saat süren çalışmalardan sonra adam etkisiz hale getirildi" dedi.

30 Nisan 2026
Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
İstanbul Fatih sarhoş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.