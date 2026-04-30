Çatıya çıkıp etrafa kiremit ve şişe attı, polisin 1 saatlik çalışmasıyla indirildi

İddiaya göre, saat 16.30 Sirkeci'de meydana gelen olayda, alkollü olduğu ileri sürülen bir şahıs, 5 katlı binanın çatısına çıkarak çevreye kiremit ve şişe fırlatmaya başladı. Şahıs bir süre sonra atlayacağını söyleyerek bağırmaya başladı.

ÇATIYA ÇIKTI 'ATLAYACAĞIM' DEDİ, NE BULDUYSA FIRLATTI

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yola kiremit ve şişe atan şahsı polis ikna etmeye çalışırken, itfaiye ekipleri ise yolda hava yastığı açtı. Polisin yaklaşık bir saatlik çalışmasının ardından şahıs ikna edilerek aşağıya indirildi. İlk kontrolünün ardından şahıs, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Şahsın çatıdaki anları çevrede bulunan vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

GÖRGÜ ŞAHİTLERİ ANLATTI

Harun Kaya isimli vatandaş, "Şahıs, binanın en üst katına çıkıp kendini atacağım diye bağırdı. Sonra polisler geldi, müdahale ettiler, çatıya çıktılar. Yaklaşık 1 saat süren çalışmalardan sonra adam etkisiz hale getirildi" dedi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır