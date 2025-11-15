Çavuştepe’ye kar yağdı, sürücüler lastikçilere akın etti

HABER

Aydın'ın Efeler ilçesinde noterde çalışan ve imza yetkisi bulunduğu belirtilen Burcu Özkan (40), hem çalışma arkadaşının kasasındaki 7,5 milyon TL’yi hem de noter kasasından 2,5 milyon TL’yi zimmetine geçirdiği suçlamasıyla tutuklandı.

Efeler ilçesindeki 4. Noter'de çalışan ve işlemlerde imza yetkisi bulunan Burcu Özkan, iddiaya göre; iş yerindeki kasada bulunan toplam 10 milyon lirayı zimmetine geçirdi. Durumu fark eden diğer noter çalışları, polise haber verdi.

İhbar üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, Özkan'ı gözaltına aldı. Burcu Özkan hakkında, 'zimmet' ve 'hırsızlık' suçlarından iki ayrı soruşturma dosyası açıldı. Özkan'ın zimmetine geçirdiği paranın 2,5 milyon lirasının noterin, kalan 7,5 milyon liralık kısmının ise noterdeki başka bir arkadaşına ait olduğu öğrenildi.

Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Burcu Özkan, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

