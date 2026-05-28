Çaycuma’da 100 yıllık bayram geleneği yaşatılıyor

Zonguldak’ın Taşçılı köyünde sürdürülen bayram geleneği, birlik, beraberlik ve dayanışmanın en güzel örneklerinden biri olarak dikkat çekiyor.

Çaycuma ilçesine bağlı Taşçılı köyünde yaklaşık 100 yıldır sürdürülen bayram gelenekleri yaşatılmaya devam ediyor. Köyde bayramlarda küsler barışırken, vatandaşlar ev ev dolaşarak bayramlaşıyor ve geçmişten gelen örf ile adetler gelecek nesillere aktarılıyor. "Nerede o eski bayramlar" sözünün söylenmediği köyde, bayram sabahı başlayan ziyaretler gün boyu sürüyor. Köy halkı, büyüklerinden gördükleri gelenekleri bozmadan yaşatmaya özen gösteriyor.

Köy sakinlerinden Muhammet Batmaz, eski bayramların ruhunun Taşçılı köyünde hâlâ devam ettiğini belirterek, "Bizim burada eski bayramlar nasılsa aynı şekilde devam ediyor. Büyüklerimizden ne gördüysek geleneklerimizi sürdürüyoruz. Bizden sonraki neslin de aynı şekilde devam ettirmesini istiyoruz" dedi.

Bayram için Bursa’dan köyüne gelen Ekran Batmaz ise, her bayram memleketlerine gelerek gelenekleri yaşatmaya çalıştıklarını ifade ederek, "Biz gurbetten geldik. Her bayramda köyümüze gelip eskilerden gördüğümüz gibi örf ve adetlerimizi yaşatıyoruz. Çocuklarımıza ve gençlerimize de bu duyguyu aşılıyoruz. Bizden sonra da bu geleneğin devam etmesini istiyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

