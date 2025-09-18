Çaycuma'da otomobil park halindeyken alev aldı

Edinilen bilgiye göre olay, ilçenin Nadır mevkii TOKİ konutlarının giriş yolunda gece saat 03.00 sularında meydana geldi. Y.D. idaresindeki 67 AFE 668 plakalı park halinde olduğu öğrenilen otomobil bir anda alevlere teslim oldu. Alev topuna dönen yangını söndürmek için olay yerine Çaycuma Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne ait ekipler ile jandarma sevk edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Alevlere teslim olan otomobil ekipler tarafından kısa sürede kontrol altına alınmasının ardından soğutma çalışmaları yapıldı. Yangının çıkış sebebi ise henüz öğrenilemezken otomobil ise büyük çapta maddi hasar oluştu. Çıkan yangınla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

(İHA)

