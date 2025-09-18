HABER

Çaycuma'da otomobil park halindeyken alev aldı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen yangında park halinde olan bir otomobil nedeni henüz bilinmeyen nedenden dolayı alevlere teslim oldu. Yangın, kısa bir süre sonra otomobili alev topuna çevirdi.

Çaycuma'da otomobil park halindeyken alev aldı

Edinilen bilgiye göre olay, ilçenin Nadır mevkii TOKİ konutlarının giriş yolunda gece saat 03.00 sularında meydana geldi. Y.D. idaresindeki 67 AFE 668 plakalı park halinde olduğu öğrenilen otomobil bir anda alevlere teslim oldu. Alev topuna dönen yangını söndürmek için olay yerine Çaycuma Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne ait ekipler ile jandarma sevk edildi.

Çaycuma da otomobil park halindeyken alev aldı 1

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Alevlere teslim olan otomobil ekipler tarafından kısa sürede kontrol altına alınmasının ardından soğutma çalışmaları yapıldı. Yangının çıkış sebebi ise henüz öğrenilemezken otomobil ise büyük çapta maddi hasar oluştu. Çıkan yangınla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

(İHA)

18 Eylül 2025
18 Eylül 2025

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
Anahtar Kelimeler:
yangın Zonguldak Otomobil
