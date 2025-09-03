HABER

Çayırova Belediyesi eylül ayı meclis toplantısı yapıldı

Çayırova Belediyesi Eylül Ayı Olağan Meclis Toplantısı’nda 7 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.

Çayırova Belediyesi eylül ayı meclis toplantısı yapıldı

Belediye Kültür Salonu’nda, Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’nin başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, meclis üyeleri gündem maddelerini ele aldı.
Toplantıda, gündem maddelerinden 4’ü oy çokluğuyla kabul edilirken, 2 madde ilgili komisyonlara havale edildi. Fen İşleri Müdürlüğüne bir adet asfalt robotu alınmasını içeren teklif ise oy birliğiyle meclisten geçti.

Toplantının ardından açıklamada bulunan Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, alınan kararların ilçe ve vatandaşlar için hayırlı olmasını dilediğini belirterek, "Gerçekleştirdiğimiz eylül ayı belediye meclis toplantımızda alınan kararların Çayırova’mız ve kıymetli hemşehrilerimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

Toplantıda ayrıca, bir sonraki olağan meclis toplantısının 1 Ekim Çarşamba günü saat 14.00’te yapılması oy birliğiyle kararlaştırıldı.

Çayırova Belediyesi eylül ayı meclis toplantısı yapıldı 2

