Çekirdek çitlerken telefonu çaldı: "Şeytana uydum" dedi

Adana’da kaldırımda yürürken çekirdek çitleyen bir kişi, dükkanın önündeki taburenin üzerinde duran cep telefonunu çaldı. "Şeytana uydum, pişmanım" diyen şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalanıp tutuklandı.

Olay, 30 Ekim günü saat 23.00 sıralarında Seyhan ilçesine bağlı Karasoku Mahallesi Ali Münif Yeğenağa Caddesi’nde meydana geldi. Tütün satışı yapan A.M., iş yerini kapatma hazırlığı yaptığı sırada yol kenarındaki reklam tabelasını içeri götürdü. Bu sırada A.M., iş yeri önündeki tabureye telefonunu bıraktı. Arkadaşlarıyla kaldırımda çekirdek çitleyerek yürüyen Y.Ş. (43) profesyonel bir şekilde tabure üzerindeki telefonu alıp yürümeye devam etti. O anlar ise anbean güvenlik kamerasına yansıdı.
İş yeri sahibi A.M. telefonun çalındığını fark etmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Bölgeye Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri sevk edildi. Güvenlik kameralarını inceleyen polis Y.Ş.’nin adresini belirledi. Y.Ş.’nin evine yapılan operasyonla yakalanırken cep telefonu da ele geçirildi.
Emniyetteki ifadesinde Y.Ş., "Taburenin üzerinde telefonu görünce çalmaya karar verdim. Şeytana uydum, pişmanım" savunması yaptı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

