Çekmeköy'de aile katliamı! Annesini ve ağabeyini silahla vurarak öldürdü

İstanbul Çekmeköy'de aile katliamı yaşandı. 35 yaşındaki S.H., evde annesini ve ağabeyini silahla öldürürken, diğer ağabeyini ise bacağından yaraladı. Olayın ardından saldırgan, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından cenazeler Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olay, saat 18.30 sıralarında Kızıldere Mahallesi Efsun Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, bir evde S.H. ile annesi M.H.(61) ve ağabeyleri K.H. (38), E.H.(41) arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kısa sürede büyüdü.

ANNESİNE VE AĞABEYLERİNE KURŞUN YAĞDIRDI

Bunun üzerine silahını çıkaran S.H., annesi ve ağabeylerine ateş etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde anne M.H. ile ağabey E.H.'nin hayatını kaybettiği belirlenirken, bacağından yaralanan diğer ağabey K.H. ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

CİNAYET SİLAHIYLA YAKALANDI

Öte yandan olay yerine gelen polis ekipleri ise şüpheli S.H.'yi cinayet silahı ile yakaladı. Hayatını kaybeden M.H. ve E.H.'nin cenazeleri olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. (DHA)
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

