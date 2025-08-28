Çekmeköy'de kafede silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı

Güngören Mahallesi Tolgahan Sokak'taki kafede oturan T.M. akşam saatlerinde kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.
T.M. saldırıda ağır yaralanırken, şüpheli olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Sancaktepe İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Güvenlik şeridi çekerek kafede inceleme yapan polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
(AA)
