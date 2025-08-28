HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Çekmeköy'de kafede silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı

Çekmeköy'de kafede silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı. Güvenlik şeridi çekerek kafede inceleme yapan polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Çekmeköy'de kafede silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı

Güngören Mahallesi Tolgahan Sokak'taki kafede oturan T.M. akşam saatlerinde kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.

AĞIR YARALI HALDE HASTANEYE KALDIRILDI

T.M. saldırıda ağır yaralanırken, şüpheli olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Sancaktepe İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Güvenlik şeridi çekerek kafede inceleme yapan polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

(AA)

Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
YÖK depremzede öğrencilerin hakkını 1 yıl daha uzattıYÖK depremzede öğrencilerin hakkını 1 yıl daha uzattı
İsrail'den Şam'a hava saldırısı: 6 asker hayatını kaybettiİsrail'den Şam'a hava saldırısı: 6 asker hayatını kaybetti

Anahtar Kelimeler:
Çekmeköy silahlı saldırı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Fenerbahçe'ye gol atan Kerem Aktürkoğlu'ndan flaş hamle! Herkes o anları konuşuyor...

Fenerbahçe'ye gol atan Kerem Aktürkoğlu'ndan flaş hamle! Herkes o anları konuşuyor...

CHP lideri Özel'den AK Parti ve MHP'ye Filistin çağrısı

CHP lideri Özel'den AK Parti ve MHP'ye Filistin çağrısı

Kurşunlamaya giderken yakalandılar: Dilan Polat detayı

Kurşunlamaya giderken yakalandılar: Dilan Polat detayı

Erdoğan'dan net mesaj: "Hepsinin tepelerine bineceğiz"

Erdoğan'dan net mesaj: "Hepsinin tepelerine bineceğiz"

İmamoğlu çiftinin gözaltına alınan avukatı hakkında yeni gelişme

İmamoğlu çiftinin gözaltına alınan avukatı hakkında yeni gelişme

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.