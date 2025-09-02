Çelik görevden alındı, Gürsel Tekin kayyum olarak atandı! CHP ayağa kalktı, açıklamalar peş peşe geldi

CHP'nin 8 Ekim 2023 tarihinde gerçekleştirdiği İstanbul İl Kongresi'nin iptali için açılan davada, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, Özgür Çelik ve yönetim kurulu ile disiplin kurulu üyelerinin görevden alınmasına karar verdi.

196 delege tedbiren uzaklaştırılırken, mevcutta yürüyen kongre sürecinin de durdurulmasına karar verildi. Öte yandan Gürsel Tekin de Çelik yerine kayyum olarak atandı.

"İRADEMİZİ GASP ETMEYE ÇALIŞANLARA KARŞI MÜCADELEMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ"

Yaşanan gelişmelerin ardından CHP adeta ayağa kalktı. Açıklamalar ise peş peşe geldi. CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır partinin bu süreçten güçlenerek çıkacağını söyledi ve "Yeni adli yılın başlangıcında bu ülkenin hukukunu, adaletini dünyaya rezil ediyorlar! İstanbul İl Başkanımız ve yönetim kurulumuzun görevden alınarak, 39. Olağan Kurultay sürecimizi sekteye uğratmak büyük acizliktir. Bu karar, demokrasimize yönelik açık bir darbedir! Hukuk yoluyla irademizi gasp etmeye çalışanlara karşı hukuki ve siyasi mücadelemizi sürdüreceğiz. Örgütümüzün iradesini hiçbir güç gölgeleyemez" dedi.

"DARBECİLERİ YENECEĞİZ"

CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke de "Halk iradesi teslim alınamaz. Cumhuriyet Halk Partisi teslim alınamaz. On milyonlarız, omuz omuzayız. Darbecileri yeneceğiz" ifadelerini kullandı.

CHP tarafından gelen tepkiler şu şekilde:

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin: "İstanbul kongremize ilişkin verilen kararın hukukla zerre alakası yoktur."

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat: "İstanbul kongremize ilişkin verilen kararın hukukla zerre alakası yoktur. İstanbul’un seçilmiş başkanı Özgür Çelik’tir. Hiçbir Cumhuriyet Halk Partili Türkiye’nin hiçbir yerinde, seçilmediği koltuğa mahkeme kararıyla oturamaz."

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut: "İstanbul İl Kongremiz, hukuki dayanaktan yoksun bir şekilde mahkeme eliyle iptal edildi. İstanbul’un hakkını, hukukunu cansiperane savunan İl Başkanımız Özgür Çelik ve il yönetimimiz görevden alındı.

Siyasallaştırılmış yargının bu kararı yok hükmündedir. Siyaseti, adliye koridorlarında dizayn etmek isteyenlere karşı kararlılıkla mücadele edeceğiz. İstanbul’un iradesine, demokrasiye ve hukukun üstünlüğüne sahip çıkmaya devam edeceğiz."

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer: "Yargı aracılığıyla yapılmış bir darbedir. Bir siyasi partinin seçimleri iki yıl önce neredeyse yapıldı. Herhangi bir itiraz olmaz sadece iddialar üzerine 'mıştım, vermiştim' söylemleriyle bir siyasi partinin kongresinin iptal edilmesi sadece Cumhuriyet Halk Partisi’ne yapılan bir darbe değil, demokrasisine yapılmış bir darbedir. Tüm partileri yakından etkileyecek bir süreç. Demokrasiden nasibini alan herkesin bu karara karşı durması lazım."

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu: "CHP mahkemelerde kurulmadı, darbelerde yıkılmadı. Siyasallaşan yargıyla yaptığınız hiç bir operasyona boyun eğmedik, eğmeyiz. İstanbul İl Örgütümüze ve İl Başkanımız Özgür Çelik'e yönelik karar yok hükmündedir. Kumpaslarınıza teslim olmayacak, hukuksuzlukların hesabını soracağız."

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın: "Sizin kumpaslarınız, bizim mücadelemiz bitmez. Halep oradaysa arşın burada"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Pınar Uzun Okakın: "İstanbul İl Başkanımız Özgür Çelik’in seçildiği görev, anasının ak sütü gibi helaldir. Aksini iddia edenlerin derdi haklı olanlarladır. Partimizin İstanbul İl Kongresine yönelik yargı darbesi, mertlik sofrasına namertçe müdahaledir, kumpastır, acizliktir"

"SÖZ KONUSU CHP İSE GERİSİ TEFERRUATTIR

Öte yandan Tekin de sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Tekin paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"'Savaş meydanlarında kurulmuş CHP’nin öğrencisiyim. Partim, yaşamım boyunca kırmızı çizgim oldu. Böyle zor günlerde parti içi kardeşliği ve dayanışmayı korumak, bizlerin en asli görevidir. Söz konusu CHP ise, gerisi teferruattır'"