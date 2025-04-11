Çelik rampasında kazalar durmak bilmiyor

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde yer alan Çelik rampası kazaların sıklıkla yaşandığı yer olarak bilinmeye başladı. Bir hafta içerisinde 7 farklı kazanın meydana geldiği Çelik rampasında 17 kişi yaralandı. Çelik rampasında kazaların sıklıkla yaşandığını dile getiren vatandaşlar, yolun yetkililer tarafından kontrol edilmesi ve kazaların önüne geçilebilmesi için önlemlerin alınmasını istediklerini söyledi.

Hem yaralamalı hem de maddi hasarlı kazaların yaşandığı Çelik rampasında bir an önce incelemelerin yapılması gerektiğini vurgulayan vatandaşlar, "Bir hafta içerisinde sadece bizim şahit olduğumuz 7 farklı kaza meydana geldi ve bu kazalardan da yine bir hafta içerisinde 17 kişi yaralandı. Kazaların hepsi de aynı noktada meydana geliyor. Bu yolda incelemelerin yapılması gerekiyor ve varsa bir kusur derhal önlem alınmalı. Sürücü hatalarından kaynaklanıyor ise yine uyarıcı levhalar konularak sürücülerin uyarılması gerekmektedir. Her gün bir kazayla karşılaşmaktan bıktık. Şuana kadar çok şükür ölen kimse olmadı ama birilerinin ölümünden sonra da önlemler alınmasın. Gereken neyse hemen yapılmalıdır. Bu insanlara yazıktır günahtır, daha başka canlar yanmadan yetkililerden önlem almalarını rica ediyoruz" diye konuştu.

(İHA)Bu içerik Nilgün Akbıyık tarafından yayına alınmıştır