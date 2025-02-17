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  4. Çelik'ten CHP'ye sert tepki: Cumhurbaşkanımız tarafından muhatap alınmak için gayrı meşru yönteme başvurduğunu görüyoruz

Çelik'ten CHP'ye sert tepki: Cumhurbaşkanımız tarafından muhatap alınmak için gayrı meşru yönteme başvurduğunu görüyoruz

Melih Kadir Yılmaz Melih Kadir Yılmaz
17.02.2025 17:49
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AK Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. CHP'ye eleştirilerde bulunan Çelik, "CHP’deki farklı hiziplerin başındaki siyasetçiler arasında giderek sertleşen bir yarış olduğunu görüyoruz. Bu kendilerini ilgilendirir. Bu hizipçi siyasetin temsilcilerinin Cumhurbaşkanımız tarafından muhatap alınmak için siyasal manipülasyon ve yalan siyaseti diyebileceğimiz bir sürü gayrı meşru yönteme başvurduğunu görüyoruz" dedi.

Çelik'ten CHP'ye sert tepki: Cumhurbaşkanımız tarafından muhatap alınmak için gayrı meşru yönteme başvurduğunu görüyoruz

Ömer Çelik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"CHP’deki farklı hiziplerin başındaki siyasetçiler arasında giderek sertleşen bir yarış olduğunu görüyoruz. Bu kendilerini ilgilendirir.

"MUHATAP ALINMAK İÇİN SİYASAL MANİPÜLASYONA BAŞVURDUĞUNU GÖRÜYORUZ"

Lakin bu yarışı Cumhurbaşkanımızı, Ak Parti’mizi ve Cumhur İttifakımızı hedef alarak sürdürme gayretleri beyhudedir. Bu hizipçi siyasetin temsilcilerinin Cumhurbaşkanımız tarafından muhatap alınmak için siyasal manipülasyon ve yalan siyaseti diyebileceğimiz bir sürü gayrı meşru yönteme başvurduğunu görüyoruz.

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"BUNLAR SİYASETSİZLİK BİÇİMLERİDİR"

Bunlar siyaset üretme yöntemleri değil, siyasetsizlik biçimleridir ve bunların Cumhurbaşkanımızın gündemi içinde bir saniyelik bile yeri yoktur.

Cumhurbaşkanımızın ülkemizi Türkiye Yüzyılı hedeflerine taşırken imza attığı siyasetler, dünya siyaset sahnesindeki önemli liderler için bile ilham kaynağıdır. CHP içindeki hizip yarışları ise siyasetsizleşme tarihinin parçası olmaktan öteye gitmemektedir"

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Anahtar Kelimeler:
Ömer Çelik CHP ak parti
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