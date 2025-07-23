Çelik'ten 'Terörsüz Türkiye' komisyonuyla ilgili açıklama: "Önemli olan herkesin gelip fikirlerini söylemesidir"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti MYK toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

Çelik'in açıklamalarından öne çıkan satır başları şu şekilde:



"Yakında partimizin 24. yaş gününü kutlayacağız. Yeni bir kampanya da başlatacağız. Hazırlıklarımız devam ediyor. Önemli günler söz konusu. Erzurum Kongresi'nin yıl dönümü. Dünyanın içinden geçtiği günlere bakınca Erzurum Kongresi'nin milli sınırlar içinde vatan bir bütündür ilkesi cumhurbaşkanımız tarafından ifadeleri çerçevesinde pusulamıza yön veriyor. Hatay'ın ana vatana katılmasının da yıl dönümündeyiz. Bunun arkasında Türkiye'nin önemli bir mücadelesi var.

"SURİYE'DE BİR İSTİKRARSIZLIK GİRİŞİMİ OLUŞTURULMAYA ÇALIŞILDI"

En önemli gündemimiz Gazze her zamanki gibi. İnsani yardımların oraya ulaşması konusunda soykırım unsurlarının yerine geldiğini gösteriyor. Savaş suçu ve soykırım bakımından Netanyahu'nun yargılanması artık insanlık meselesi haline gelmiştir. Bütün bu kuşatmanın ortadan kalkması için sayın cumhurbaşkanımızın mesaisi devam ediyor. Suriye'de bir istikrarsızlık girişimi oluşturulmaya çalışıldı.

"BÖLGE BARIŞI İÇİN BİR NUMARALI TEHDİT NETANYAHU HÜKÜMETİDİR"

Siyonizm yanlısı bir dürzi grup Suriye'nin istikrarına yönelik sabotaj girişiminde bulundu. Bölge barışı ve dünya barışı için bir numaralı tehdit Netanyahu yönetimidir. İsrail'in güvenliğini tehdit altında bırakanın Netanyahu olduğunu görmeliler. biz Suriye toprak bütünlüğüne sonuna kadar sahip çıkılması gerektiğini düşünüyoruz. Her türlü girişim tümüyle reddedilir ve buradaki bir istikrarsızlık bizim milli güvenliğimize tehdit oluşturacağı şeklinde tutum ortaya koyarız. Etnik ve mezhepsel gerilim olduğu söyleniyor.

"MUTFAKTA KİMİN OLDUĞUNU GÖRMEK GEREKİR"

Suriye'deki meşru yönetimi mezhepçilikle itham ediyorlar. Bir mezhepsel çatışma gibi görünse de ortada büyük devletlerin vekalet savaşı var. Lübnan'daki Dürzi kardeşlerimiz bütün bu kardeşlerimizle beraber Suriye'nin birliğini, toprak bütünlüğünü savunmaktadır. Bir Dürzi grubu öne sürerek tüm Dürzileri böyle göstermek yanlıştır. Burada herhangi bir şekilde etnik ya da mezhepsel görüntüler vekalet savaşlarıdır. Mutfakta kimin olduğunu görmek gerekir.

LGS İDDİALARIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA

LGS tartışmasında muhalefet tarafından yalan bilgi yayıldı. Göz bebeği imam hatip okulları hedef alındı. Gerçekler açıklanmasına rağmen yalan bilgiyi tashih eden bir adım atılmadı. Bizlere geçmiş dönemde yapılan kampanyaları hatırlattı. Özellikle de başarılı çocukların anne babalarının kimliklerinden dolayı hedef gösterilmesi bunu yapanların nasıl ayrımcılık yaptığını göstermekte.

"TÜRKİYE TERÖRLE MÜCADELEDEKİ KARARLILIĞINDAN VAZGEÇMİŞ DEĞİLDİR"

Çeşitli çevrelerden bir takım fikirler ortaya atılarak fesihle ilgili kafa karıştırmaya dönük adımlar atılmaya çalışıldı. Türkiye terörle mücadeledeki kararlılığından vazgeçmiş değildir. Vatandaşlarımızın güvenliği için birimlerimiz görev başındadır. Terörsüz Türkiye süreci de büyük bir hassasiyetle yürütülecektir. Gerekli hassasiyet Cumhur İttifakı tarafından gösterilecektir. Odağımız Terör örgütünün feshidir. Terörsüz Türkiye ile Terörsüz bölgenin ortaya çıkmasıdır. Süveyda'da kimseyi temsil etmeyenlerin terör örgütü gibi hareket ederek Suriye'nin toprak bütünlüğünü hedef alarak hareket ettiği görülüyor. Çeşitli zamanlarda yapılan açıklamalarla Terörsüz Türkiye'ye dönük haksız eleştiriler oluyor bunlara cevap veririz ancak şu an silah bırakma sürecinin sağlıklı ilerlemesine odaklanmış bulunuyoruz.

"ÖNEMLİ OLAN HERKESİN GELİP FİRİKLERİNİ SÖYLEMESİDİR"

Meclis başkanımız günler içinde bunu hayata geçirecek şekilde siyasi ziyaret trafiği yapıyor. Bunun kapsayıcı şekilde tüm unsurların kendisini gösterdiği şekilde yer almasıdır. Sayısı için Meclis Başkanlığı çalışma yaptırıyor. Meclis Başkanı'mız değerli çalışma yaptırıyor. Önemli olan herkesin gelip fikirlerini söylemesidir. Birtakım marjinal fikirler söz konusu. Bunların hepsi siyasetin doğasına aykırı. Bunlar siyasetsizleşmeyi derinleştiren fikirlerdir"