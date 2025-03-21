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Cem Küçük’ten gündem yaratacak sözler: ‘Devlet unutmaz! Sokağa çıkarsanız not edilirsiniz’

21.03.2025 07:48
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Gazeteci Cem Küçük’ün İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluk ve terör soruşturmalarında gözaltına alınmasının ardından protesto eylemlerine katılarak sokağa çıkan üniversiteli gençlere gündem yaratacak bir uyarıda bulundu. Küçük, "Sokağa çıkarsanız not edilirsiniz" dedi.

Cem Küçük’ten gündem yaratacak sözler: ‘Devlet unutmaz! Sokağa çıkarsanız not edilirsiniz’

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesinin hemen ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturması kapsamında gözaltına alınması gündeme bomba gibi düştü. Gazeteci Cem Küçük ise sokak çağrısına karşı dikkat çeken bir uyarıda bulundu

CEM KÜÇÜK: DEVLET NOT EDER

Habertürk canlı yayınında konuşan Türkiye Gazetesi yazarı Cem Küçük, provokasyonlara karşı üniversiteli gençleri uyardı. Küçük, "Bir siyasi partinin belediye başkanının davasında üniversite öğrencisinin ne işi var? Sokağa çıkarsanız not edilirsiniz. Devlet not eder.” dedi.

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MÜCAHİT BİRİNCİ: UNUTMAYIN; DEVLET UNUTMAZ!

AK Parti eski MKYK Üyesi Mücahit Birinci de sosyal medya hesabından dikkat çeken paylaşımlarda bulunarak “Sokak çağrısı hemen ittifakını kurmuş! Terörün bitmesini istemeyen kriptolar, kent uzlaşısını SOKAK İTTİFAKINA dönüştürme telaşına düşmüş. Unutmayın; devlet unutmaz!” ifadelerini kullandı. Birinci bir başka paylaşımında ise “Bu provokasyonun siyasi bedelini ödersin Özgür Özel. Devletimizin yanındayız” dedi.

3Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

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Ekrem İmamoğlu cem küçük Mücahit Birinci ekrem imamoğlu operasyonu
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