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Cem Küçük "İBB'den 1 milyon TL aldı" demişti! Berkay Gezgin canlı yayında anlattı: Babam yaşında! 21 yaşındaki gence iftira atmak ayıp değil mi günah değil mi?

Gazeteci Cem Küçük, CHP PM üyesi Berkay Gezgin hakkında İBB'den para aldığı yönünde iddialarda bulunmuştu. İBB şirketlerinden Gezgin'e 1 milyon lira gönderildiğini iddia eden Küçük'e Gezgin'den dün yanıt gelmiş ve iddialar yalanlanmıştı. Gezgin canlı yayında Küçük için yasal süreci başlattığını ve suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.

Cem Küçük "İBB'den 1 milyon TL aldı" demişti! Berkay Gezgin canlı yayında anlattı: Babam yaşında! 21 yaşındaki gence iftira atmak ayıp değil mi günah değil mi?
Rosetta

Cem Küçük TGRT Haber'de katıldığı programda, "Her şey çok güzel olacak" sloganının mimari olan Berkay Gezgin hakkında iddialarda bulunmuştu. Küçük, İmamoğlu'nun tutuklandığı soruşturma için düzenlenen MASAK raporunda Gezgin'in adının geçtiğini ve İBB şirketlerinden parça parça 1 milyon lira aldığını iddia etmişti.

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GEZGİN İDDİALARI YALANLAMIŞTI

Gezgin, Küçük'ün iddiası üzerine açıklamada bulunmuş ve "Ben geçen sene harçlığımı çıkarmak için otelde resepsiyonist olarak çalıştım" demişti.

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İMAMOĞLU OLAYLARINDA TUTUKLANMIŞTI

Eylemlerde ve ev baskınlarında çok sayıda genç gözaltına alınırken, Berkay Gezgin dahil 301 genç hakkında tutuklama kararı verilmişti.

Daha sonra tahliye edilen Berkay Gezgin, Özgür Özel’in yeniden seçildiği CHP kongresinde Parti Meclisine girmişti.

GEZGİN'DEN KÜÇÜK'E SUÇ DUYURUSU: "ZAVALLICA DEĞİL Mİ?"

Gezgin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Cem Küçük hakkında yasal işlem başlattığını duyurdu.

Gezgin, Sözcü TV'de katıldığı canlı yayında Cem Küçük için şu ifadeleri kullandı:

"Kendisi benim babam yaşında, 21 yaşında bir gence iftira atmak zavallıca değil mi ayıp değil mi günah değil mi?"

17 Nisan 2025
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Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu cem küçük
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Okuyucu Yorumları 41 yorum
hesabında var 1 milyon ama
@extrabilenadam bir zahmet hesap ekstresini savcılığa ver de,bir işe yarasın.ha belgen yoksa iftiranın ortağısın.
@by_kimyaci_1930 zaten masakta var biraderim için rahat olsun.
@extrabilenadam bu cem küçük gibiler bu ülkede akp nen nemalanıp tröllük yapmakta ustalar her türlü yalan bunlardan beklenir sahta belgede ortaya koyarlar önce kendilerini inandırır sonrada insanları inandırmaya çalışırlar belgeyi bulup getirseniz bari
@extrabilenadam Nerden biliyorsun Gördünmü. utan
@extrabilenadam Eminmisin? Adamın banka hedabını kim gördü.? Baştan sona kadar yalan, iftira. Hiçmi Allah korkunuz yok.
gördün yani
@extrabilenadam milletin hesaplarına ulaşman hiç normal gelmedi
@extrabilenadam seni de dilekçesine eklemeli
Bu Cem küçük, Rasim Ozan gibi adamlar resmen provakördür.
@erdemir666 cem küçük boşa sallamaz
@erdemir666 aynen katılıyorum
bu bu ülkede iftira atmak kadar kolay bir şey yok Çamur at izi kalsın iftira atanlar hakkında hiçbir işlem yapılmıyor çünkü
@yasarumit sizde bunlara ne tez kanıyorsunuz.
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