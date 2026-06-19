Cemil Tugay'a AK Partili Dağ'dan tepki: "İzmirliler CHP'den değil, belediye başkanlığından istifasını bekliyor"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay dün akşam CHP üyeliğinden istifa ettiğini duyurmuştu.

Gündemdeki gelişmeye AK Parti MKYK Üyesi Hamza Dağ'dan dikkat çeken bir değerlendirme geldi.

"İZMİR’E İSTİKAMET ÇİZMESİ ZATEN MÜMKÜN DEĞİL"

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Dağ şunları kaydetti:

"İzmirlilerin gündeminde Sayın Tugay’ın hangi partiye üye olduğu meselesi yoktur.

Daha birkaç gün önce “CHP bizim çatımızdır, istifa etmeyi düşünmüyorum” diyen; birkaç hafta önce ise İzmir’in ulaşım sorunlarına ilişkin bir projeyi neden hayata geçirmediği sorulduğunda “Onu CHP iktidarında yapacağım” cevabını veren Sayın Tugay, bugün CHP’nin artık çözüm adresi olmadığını söyleyerek partisinden ayrılmıştır.

Bu kadar kısa süre içerisinde birbirine tamamen zıt açıklamalar yapan bir anlayışın İzmir’e istikamet çizmesi zaten mümkün değildir.

"İZMİRLİLER KALAN İKİ BUÇUK YILIN DA FARKLI OLMAYACAĞINI ARTIK ÇOK NET GÖRMEKTE"

Nitekim görevde bulunduğu yaklaşık iki buçuk yıllık süre boyunca İzmir’e kalıcı bir eser kazandırılamamış, kronik sorunlara çözüm üretilememiş, aksine mevcut sorunlara yenileri eklenmiştir. Ulaşımdan altyapıya, şehircilikten belediyeciliğin temel hizmetlerine kadar pek çok alanda İzmir geriye gitmiş; vatandaşlarımız her geçen gün büyüyen sorunlarla baş başa bırakılmıştır.

İzmir yalnızca geride kalan iki buçuk yılını kaybetmemiştir. Daha da önemlisi, İzmirliler kalan iki buçuk yılın da farklı olmayacağını artık çok net görmektedir.

"İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI GÖREVİNDEN İSTİFA ETMESİ BEKLENİYOR"

Bu nedenle bugün İzmirlilerin beklentisi, Sayın Tugay’ın CHP üyeliğinden istifa etmesi değil; İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden istifa etmesidir."