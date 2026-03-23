Cemil Tugay'a sert yanıt verdi! AK Partili İnan: "Tarihe Yeşilay düşmanı olarak geçeceksiniz"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın “Yeşilay’ın vekili” sözlerine sert yanıt veren AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan "Tarihe Yeşilay düşmanı olarak geçeceksiniz" dedi.

Cemil Tugay'a sert yanıt verdi! AK Partili İnan: "Tarihe Yeşilay düşmanı olarak geçeceksiniz"

AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın "Yeşilay'ın vekili" sözlerine tepki gösterdi.

İnan, İzmir’de özellikle gençleri tehdit eden uyuşturucu sorununa dikkat çekerek şu değerlendirmede bulundu. Bu tablonun aileler üzerinde derin bir acı oluşturduğunu belirten İnan, yaşananların görmezden gelinemeyeceğini ifade etti:

“Ben İzmir Milletvekiliyim. Burada doğdum, bu sokaklarda büyüdüm. Sizin yıllarca geri bıraktığınız İzmir’in arka sokaklarında zehir tacirleri cirit atıyor. İzmir maalesef genç intiharlarında ve uyuşturucu tüketiminde birinci şehir. Evlatlarını o karanlığa kurban veren ailelerin feryadı yürek yakarken, bir İzmirli olarak bu tablo bizi derinden kahrediyor. Sizi etmiyor. Çünkü sebebi bizzat sizsiniz. SİZ UYUŞTURUCU İÇİN ELVERİŞLİ BİR ZEMİN YARATIYORSUNUZ…. BİZ İSE YEŞİLAY İÇİN MÜCADELE EDİYORUZ; ARAMIZDAKİ FARK TAM OLARAK BU! TARİHE YEŞİLAY DÜŞMANI OLARAK GEÇECEKSİNİZ. GENÇLERİMİZİ KURTARMAK İÇİN PANZEHİRİMİZ YEŞİLAY'SA SONUNA KADAR YEŞİLAY.”

Cemil Tugay a sert yanıt verdi! AK Partili İnan: "Tarihe Yeşilay düşmanı olarak geçeceksiniz" 1

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Türkiye barış için devreye girdi: 2 ülkenin daha adı geçiyor! ABD basınında dikkat çeken iddiaTürkiye barış için devreye girdi: 2 ülkenin daha adı geçiyor! ABD basınında dikkat çeken iddia
Otomobiller bilgisayarları sollayacak!Otomobiller bilgisayarları sollayacak!

En Çok Okunan Haberler
İran yeni hedefini açıkladı! İsrail: "Tamamen tesadüf"

İran yeni hedefini açıkladı! İsrail: "Tamamen tesadüf"

İran rest çekti: "Su depolayıp, telefonlarınızı şarj edin"

İran rest çekti: "Su depolayıp, telefonlarınızı şarj edin"

Victor Osimhen Türkiye'den o kulübü satın alıyor!

Victor Osimhen Türkiye'den o kulübü satın alıyor!

Mehmet Ali Erbil'i pedofili sapığa benzetti! "12 yaşındayım" deyip...

Mehmet Ali Erbil'i pedofili sapığa benzetti! "12 yaşındayım" deyip...

Altın sert çakılmıştı, Trump'tan sonra yeni hareket: İşte çeyrek altın fiyatı

Altın sert çakılmıştı, Trump'tan sonra yeni hareket: İşte çeyrek altın fiyatı

Depoları doldurmayan pişman olacak! Dikkat çeken 'petrol' tahmini

Depoları doldurmayan pişman olacak! Dikkat çeken 'petrol' tahmini

En Çok Aranan Haberler

