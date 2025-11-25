HABER

Cemil Tugay, 'AK Parti' iddialarını bir daha yalanladı: "Parti değiştiren başkan İzmir’de sokağa çıkamaz, tükürüğe boğarlar"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, hakkındaki 'AK Parti'ye geçecek' yönündeki iddiaları bir kez daha yalanladı. Tugay yaptığı açıklamada, "Eğer partimden ayrılırsam, aynı gün belediye başkanlığından da ayrılırım. Parti değiştiren başkan İzmir’de sokağa çıkamaz, tükürüğe boğarlar" dedi.

Melih Kadir Yılmaz

Son zamanlarda İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçeceği yönünde iddialar gündeme geldi. Daha önce yaptığı açıklamalar ile bu iddiaları yalanlayan Tugay, yine konuyla ilgili olarak bir değerlendirmede bulundu.

Hakkındaki iddialarla ilgili olarak Sözcü'den Saygı Öztürk'e konuşan Tugay, bu iddiaları net bir dille yalanladı ve dikkat çeken ifadeler kullandı.

"SOKAĞA ÇIKAMAZ, TÜKÜRÜĞE BOĞARLAR"

AK Partili vekillerle görüşmesinin parti değiştireceği anlamına gelmediğini aktaran Tugay, "Eğer bir belediye başkanı partisinden istifa ediyorsa, belediye başkanlığından da istifa etmeli. Asla düşünmediğim bir şey ama yine de söylüyorum: Eğer partimden ayrılırsam, aynı gün belediye başkanlığından da ayrılırım. Parti değiştiren başkan İzmir’de sokağa çıkamaz, tükürüğe boğarlar" dedi.

