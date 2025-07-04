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Cemil Tugay hakkında olay yaratacak iddia: ‘CHP’den ayrılıp başka partiye geçerse şaşırmayın’

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İzmir’deki yolsuzluk operasyonu ile ilgili İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay hakkında gündem yaratacak bir çıkış geldi. Gazeteci Deniz Zeyrek, Tugay hakkında “bakın yakında göreceksiniz. İddia ediyorum Cemil Tugay yakında Lütfü Savaş gibi bir olacak. Başka bir partiye falan geçerse de şaşırmam” ifadelerini kullandı.

İzmir'deki yolsuzluk soruşturmasında aralarında eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in de olduğu 99 kişi, tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilirken gazeteci Deniz Zeyrek’ten konu ile ilgili çok çarpıcı açıklamalar geldi.

Deniz Zeyrek Youtube’daki hesabından yaptığı canlı yayında Cemil Tugay’la ilgili şu ifadeleri kullandı:

“İzmir’deki yolsuzluk operasyonun zaten kendisi bir tuhaf yani! İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’la ilgili ben konuştuğumda bana İzmirliler tepki gösteriyordu. Al işte! Cemil Tugay’ın bence bu eseri. ‘Yok efendim o yazıyı biz yazmadık da önce onlar başlattı da…’ Sen bir önceki belediye başkanını her yerde şikayet ediyorsun. İzmir İl Başkanı beraat ettiği davadan yeniden gözaltına alınmış! Yani Özgür Özel’in de Tunç Soyer’le arası açıktı o kongre sırasında karşı karşıya geldikleri için ama çok delikanlıca bir tavır ortaya koydu. Kardeşlerimi satmam diyerek Tunç Soyer’in de arkasında duracağını net bir şekilde söyledi.

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“CEMİL TUGAY YAKINDA LÜTFÜ SAVAŞ GİBİ BİRİ OLACAK”

Gerçekten ben bir kere daha söyleyeceğim: Cemil Tugay, Lütfü Savaş’tan farklı biri olmayacak bakın yakında göreceksiniz. İddia ediyorum Cemil Tugay yakında Lütfü Savaş gibi bir olacak. Başka bir partiye falan geçerse de şaşırmam. CHP’den ayrılıp belediye başkanlığı görevinin finalini bağımsız olarak da yapabilir. Başka bir partiye geçerek de yapabilir.”
Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Deniz Zeyrek CHP istifa Cemil Tugay
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