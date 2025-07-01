İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yapılan operasyonda 'CHP'liler CHP'lileri şikayet etti' iddiası gündem olmuştu! Cemil Tugay'dan yalanlama geldi: "Hiçbir suç duyurusunda bulunmadık"

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne düzenlenen yolsuzluk operasyonunda aralarında eski belediye başkanı Tun. Soyer'in de olduğu 157 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. Bir anda ülke gündeminin tepesine oturan olayla ilgili olarak şikayeti yapan kişinin mevcut belediye başkanı Cemil Tugay olduğu iddia edilmişti.

CEMİL TUGAY'DAN YALANLAMA GELDİ: "BİZİM TARAFIMIZDAN YAPILMIŞ BİR SUÇ DUYURUSU YOKTUR"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON'a yönelik yürütülen soruşturma hakkında ve bahsi geçen iddia hakkında açıklamalarda bulundu. Ortaya atılan iddialara karşı net ifadeler kullanan Tugay, "Soruşturulan hiçbir kişiyle ilgili belediye olarak bizim tarafımızdan yapılmış bir suç duyurusu yoktur" dedi.

"İSTERSENİZ MÜFETTİŞ RAPORUNU SİZE DE GÖNDEREBİLİRİM"

Soruşturmanın iki temel kaynağa dayandığını söyleyen Tugay; bunlardan ilkinin 2024 yılında İçişleri Bakanlığı tarafından görevlendirilen bir müfettiş olduğunu belirtti ve müfettişin kapsamlı bir inceleme yaptığını ifade etti. Tugay, “Bu müfettiş, 2024 yılında geldi ve burada uzun süreli bir inceleme yürüttü. Bahsi geçen bazı partilerle ilgili detaylı bir rapor hazırladı. İsterseniz bu müfettiş raporunu size de gönderebilirim” dedi.

"SAVCILIK, BAKANLIK BİLDİRİMİNİN ARDINDAN BELGE TALEBİNDE BULUNDU"

Soruşturmanın ikinci ayağının ise 2025 yılının Şubat ayında geliştiğini aktaran Başkan Tugay, "Bu yılın Şubat ayında savcılık bizden İZBETON’un bazı ihaleleriyle ilgili belge talebinde bulundu. Savcılık, bu taleplerin Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın kendilerine yaptığı bir bildirim üzerine gerçekleştiğini bildirdi" ifadelerini kullandı.

"BİZİM DOĞRUDAN YAPTIĞIMIZ BİR İŞLEM DEĞİL"

Tugay, savcılığın talep ettiği ihale dosyalarının daha önce bilirkişiler tarafından incelendiğini, bu raporların sonucunda ise gözaltı kararlarının alındığını belirtti. "Gözaltılara sebep olan, bizim doğrudan yaptığımız bir işlem değil. Bu bilirkişi raporlarının sonucudur. Belediyemizin sürece katkısı, yalnızca 2024’teki müfettişin yaptığı incelemenin bazı kısımlarının kullanılmış olmasıdır” dedi.

"BU KONU KESİNLİKLE DOĞRU DEĞİL"

Başkan Tugay, konu hakkında üzgün olduğunu da belirterek, “Olabilir, Şenol Aslanoğlu ve Tunç Soyer ile bazı konularda anlaşmazlıklar yaşanabilir. Ama bu konu kesinlikle doğru değil. Böyle bir konu olduğu için çok üzgünüm” dedi.