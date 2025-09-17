HABER

Cenazedeki en üzgün kişi oydu! Eşi ve 3 yaşındaki çocuğu ölen doktor tutuklandı... Her şeyi ortaya çıkaran mesaj

12 Eylül'de Kızılırmak'a uçan bir otomobilde kadın ve 3 yaşındaki çocuğu hayatını kaybetmiş eşi ise yaralı olarak kurtulmuştu. Kazada ölen kadının olaydan hemen doktor eşiyle ilgili ailesine, "Beni tehdit ediyor" mesajı attığı ortaya çıktı. Gözaltına alınan doktor daha ölüme sebebiyet vermekten tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Samsun'un Bafra ilçesinde otomobilin Kızılırmak Nehri'ne uçtuğu kazada eşi ve çocuğunu kaybeden Dr. Serdar Kıyak, yürütülen soruşturma kapsamında 'ölüme sebebiyet vermekten' tutuklandı.

EŞİ VE ÇOCUĞU BOĞULDU! DOKTOR TUTUKLANDI

12 Eylül Cuma günü Asar Mahallesi Altınkaya Barajı yolunda yaşanan olayda, Dr. Kıyak'ın kullandığı otomobil nehre düşmüş, araçta bulunan eşi Gülşah Karaman Kıyak (31) ile 3 yaşındaki oğulları Alperen boğularak hayatını kaybetmişti. Araçtan çıkmayı başaran sürücü ise kazayı yaralı atlatmıştı.

SON MESAJI ORTAYA ÇIKTI

Kazaya ilişkin yapılan incelemede, Gülşah Karaman Kıyak'ın olaydan hemen önce cep telefonundan ailesine "Beni tehdit ediyor" şeklinde mesaj attığı belirlendi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Bu iddia üzerine gözaltına alınan Dr. Serdar Kıyak, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'ölüme sebebiyet vermekten' tutuklanarak cezaevine gönderildi.

CENAZEDE GÖZYAŞI DÖKMÜŞTÜ

Kıyak, Büyük Cami'de düzenlenen cenazede tabuta sarılarak gözyaşı dökmüştü.

