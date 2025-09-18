HABER

Cenazelerinde ağlamıştı! Ailesini öldürmekten tutuklanan doktor cezaevinde intihara kalkıştı

12 Eylül'de bir araç Kızılırmak'a uçtu ve meydana gelen kazada bir anne ile 3 yaşındaki oğlu hayatını kaybetmişti. Doktor baba ise yaralı kurtulmuştu. Doktor dün tasarlayarak öldürme suçundan tutuklandı. Cezaevine gönderilen doktorun kendini astığı, görevliler sayesinde kurtarıldığı belirtildi.

Samsun’un Bafra ilçesinde eşi ve çocuğunu Kızılırmak Nehri’nde "tasarlayarak kasten öldürme" iddiasıyla tutuklanan Dr. Serdar Kıyak'ın, kaldığı Bafra Kapalı Cezaevinde kendini asarak intihara teşebbüs ettiği öğrenildi.

GÖREVLİLER MÜDAHALE ETTİ

Edinilen bilgilere göre, cezaevinde kendini asan doktor, görevlilerin müdahalesi sonucu Bafra Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından psikiyatri doktoru tarafından muayene edilen Kıyak, tedbir amaçlı olarak Samsun Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildi.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Kıyak, geçtiğimiz günlerde eşi Gülşah Karaman Kıyak (34) ve oğlu Poyraz'ı (küçük yaşta) Kızılırmak Nehri’nde "tasarlayarak kasten öldürme" suçlamasıyla çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. Bafra Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle sürdüğünü daha önce kamuoyuna duyurmuştu.

