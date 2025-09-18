Cenazelerinde ağlamıştı! Ailesini öldürmekten tutuklanan doktor cezaevinde intihara kalkıştı

Samsun’un Bafra ilçesinde eşi ve çocuğunu Kızılırmak Nehri’nde "tasarlayarak kasten öldürme" iddiasıyla tutuklanan Dr. Serdar Kıyak'ın, kaldığı Bafra Kapalı Cezaevinde kendini asarak intihara teşebbüs ettiği öğrenildi.

GÖREVLİLER MÜDAHALE ETTİ

Edinilen bilgilere göre, cezaevinde kendini asan doktor, görevlilerin müdahalesi sonucu Bafra Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından psikiyatri doktoru tarafından muayene edilen Kıyak, tedbir amaçlı olarak Samsun Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildi.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Kıyak, geçtiğimiz günlerde eşi Gülşah Karaman Kıyak (34) ve oğlu Poyraz'ı (küçük yaşta) Kızılırmak Nehri’nde "tasarlayarak kasten öldürme" suçlamasıyla çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. Bafra Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle sürdüğünü daha önce kamuoyuna duyurmuştu.



Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır