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Cenazeyi vinçle taşıdılar

Edirne'de günler sonra evinde cansız bedeni bulunan ve yaklaşık 165 kiloya ulaşan kişinin cesedi evden vinçle çıkarıldı.

Cenazeyi vinçle taşıdılar

Edirne merkez Yancıkçı Şahin Mahallesi'nde bulunan bir apartmanda yalnız yaşayan 66 yaşındaki Levent Özülkü'den haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine eve giden polis ekipleri, Özülkü'nün cansız bedeniyle karşılaştı. Yapılan incelemenin ardından cesedinin taşınması esnasında sorunlar ardı ardına yaşandı.
Cesedin taşınmasında yaşanan zorluklar üzerine olay yerine vinç çağırıldı. Vince bağlanan tabut 5'inci kata çıkarıldı. Cesedin tabuta konulmasının ardından tabut yeniden vinçle yere indirilerek, cenaze nakil aracına konuldu. Polis, Özülkü'nün ölümüyle ilgili inceleme başlattı.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Edirne cenaze
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