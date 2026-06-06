Çerez poşetiyle kamuflaj! Dubai-İstanbul hattında 1.7 milyar liralık pırlanta vurgunu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, mücevherat dünyasını sarsan devasa pırlanta kaçakçılığı soruşturmasını tamamladı. Soruşturmanın detayları ortaya çıktı.

HİNDİSTAN'DA ELDE EDİP DUBAİ'YE GETİRİYORDU

Soruşturma dosyasına göre; hiyerarşik suç örgütünün kurucusu ve lideri, Dubai'de lüks bir yaşam süren İran vatandaşı Hadi Gulroozi (45). Örgüt üyelerinin mutlak bir bağlılıkla "Big Boss" (Büyük Patron) dediği Gulroozi, Hindistan'dan ucuz yollarla elde ettiği değerli taşları Dubai'ye getirip burada sahte özel sertifikalar temin ediyordu.



Örgüt lideri Hadi Gulroozi

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; Türkiye'deki mücevheratçılardan sipariş toplayan Gulroozi, yasal ithalat masraflarından kaçmak isteyen firmalara yüzde 2.5 komisyon karşılığında pırlanta tedarikini sağlıyordu.

TÜRKİYE AYAĞI...

Şebekenin Türkiye'deki tüm çalışmalarından ve dağıtım ağından ise tutuklanan ve Gulroozi'nin de sağ kolu olan İranlı yönetici Abbas Maneshi (Boss Saeed) sorumluydu.

Örgüt yöneticisi: Abbas Maneshi

ÇEREZ POŞETİ KAMUFLAJI

Şebekenin milyarlık pırlantaları Türkiye'ye sokma yöntemleri de ortaya çıktı. Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak isteyerek şok itiraflarda bulunan pırlanta sektörünün dev markalarından birinin ortağı şüpheli Lütay Yapsaklı, pırlantaların x-ray'de sinyal vermemesini fırsat bilerek kuryelerin vücutlarına gizlenip havalimanlarından yurda sokulduğunu söyledi.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 31 Temmuz 2025'teki bir operasyonda yakalanan Habib Kocabaşoğlu'nun AirPods kulaklık kutusu içerisine gizlenmiş 2 klipsli poşette 23,57 gram pırlanta ve 30 laboratuvar üretimi pırlanta sertifikası ele geçirildi. Bu sevkiyatın gümrüklenmiş değerinin 1 milyon lira olduğu belirlendi.

Diğer kuryeler Miten Shah ve Can Mağzalcıoğlu'nun üzerinden de kilitli poşetlerde çok sayıda değerli taş çıktı. Şebekenin, sevkiyatları gümrük kontrollerini aşmak için şampuan şişeleri ve çerez poşetlerine de gizlediği, dağıtımları ise genellikle çarşamba ve perşembe günleri yaptığı tespit edildi.

Örgüt üyesi kurye: Belgin Çalıcıoğlu



SERTİFİKA KURYESİ BELGİN

Örgüt liderinin talimatı ve komisyon karşılığında pırlanta ve sertifikaların kuyumculara dağıtımını yapan örgüt üyesi Belgin Çalıcıoğlu da tutuklandı. Şüphelilerden Halil İbrahim Arslan da sertifikaları bizzat Çalıcıoğlu'ndan teslim aldığını itiraf etti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, örgüt lideri Gulroozi'nin firari olarak arandığı belirtilirken, örgüt yöneticisi Maneshi ve örgüt üyesi Çalıcıoğlu'nun 45'er yıla kadar, Serkan Gökpınar'ın ise 24 yıla kadar hapsi istendi.

5 TL'LİK TOKEN SİSTEMİ

Kapalıçarşı ve Nuruosmaniye gibi kalabalık merkezlerde kurye ile alıcının birbirini hatasız bulması ve güvenli teslimat için şebekenin film senaryolarını aratmayan bir "token" (şifre) sistemi geliştirdiği belirlendi. Abbas Maneshi ile kuryeler arasındaki WhatsApp yazışmalarına yansıyan dijital kanıtlara göre; 5 Türk Lirası banknotunun üzerindeki seri numarası fotoğrafı çekilerek taraflara gönderiliyordu. Alıcının elindeki 5 TL ile kuryeye önceden bildirilen seri numarası eşleşmeden milyonluk "tokenli paketler" asla teslim edilmiyordu.