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Çerkezköy’de elektrik akımına kapılan işçi ağır yaralandı

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde tren istasyonunda çalışmalar sırasında elektrik akımına kapılan işçi ağır yaralandı.

Çerkezköy’de elektrik akımına kapılan işçi ağır yaralandı

Olay, Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesindeki tren istasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, hızlı tren şantiyesinde çalışan F.S., yüksek gerilim hattında çalıştığı esnada elektrik akımına kapıldı. Olayı görenler durumu 112 sağlık ekiplerine bildirdi.
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HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

İhbar üzerine olay yerine ambulans ekipleri, polis ekipleri ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan işçi, çevredekilerin de yardımıyla akıma kapıldığı aracın üzerinden aşağıya indirildi.
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Olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin yaralı işçi, ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. F.S.’nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

(İHA)

18 Haziran 2025
18 Haziran 2025

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Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
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Anahtar Kelimeler:
İşçi Tekirdağ Çerkezköy elektrik çarpması
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