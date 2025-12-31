HABER

Çermik Belediyesi yol açma çalışmalarına başladı

Diyarbakır’ın Çermik ilçesinde bu sabah saatlerinde başlayan kar yağışı ilçe merkezinde devam ediyor.

Diyarbakır’ın Çermik ilçesinde bu sabah saatlerinde başlayan kar yağışı ilçe merkezinde devam ediyor. Çermik Belediyesi, kar küreme çalışmalarına ve yol açma çalışmalarına başladı.

İlçe merkezinde ve kırsal mahallelerdeki karla kapanan yolların açılması için, Çermik Belediyesi yol ekibi çalışmalara başladı.

Kapanan yolları iş makineleri ile açan ekipler, tekrar buzlanma oluşmaması için, aynı zamanda tuzlama çalışmaları da yapıyor . Yol açma çalışmalarını yerinde inceleyen Belediye Başkanı Şehmus Karamehmetoğlu, tüm imkanları halkın konforu için seferber ettiklerini, biran önce kapanan tüm yolları açacaklarını söyledi. Başkan Şehmus Karamehmetoğlu, vatandaşların mecbur kalmadıkça trafiğe çıkmamalarını, kar lastiği ve zincir takmalarını istedi.

Kaynak: İHA

