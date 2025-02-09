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Cesedi deforme olmuş halde bulundu! Sarıyer'de ablasının peşinden denize atlamıştı: Kıyafetler acı gerçeği ortaya çıkardı

09.02.2025 16:20
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İstanbul'un Sarıyer ilçesinde Velat Can ve Ayşe Can kardeşlerin denize düşerek sırra kadem basmasıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Kadıköy'de bir erkek cesedi bulundu ve cesedin Velat Can'a ait olduğu düşünülüyor. Kardeşler sahilde yürürken ayağı kayan Ayşe Can denize düşmüş, Velat Can da ablasını kurtarmak için peşinden denize atlamıştı.

Cesedi deforme olmuş halde bulundu! Sarıyer'de ablasının peşinden denize atlamıştı: Kıyafetler acı gerçeği ortaya çıkardı

Bugün öğlen saatlerinde Kadıköy Sahili'nde bir erkek cesedi bulundu. Ceset Deniz Polisi tarafından denizden çıkarıldı, Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

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CESET, KAYIP KARDEŞE Mİ AİT?

Cesedin, Sarıyer'de 23 Kasım 2024'te denize düşerek kaybolan iki kardeşten Velat Can’a ait olduğu düşünülüyor.

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'KIYAFET' DETAYI

Can'ın denize düştüğü anda üstünde bulunan kıyafetlerle, cesetteki kıyafetlerin aynı nitelikte olduğu belirlendi. Cenaze DNA testi ve diğer işlemler için Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

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ABLASINI KURTARMAK İÇİN PEŞİNDEN ATLAMIŞTI

Sarıyer Aşiyan Sahili'nde 23 Kasım 2024'te denize düşen Ayşe Can (29) ve onu kurtarmak için denize atlayan kardeşi Velat Can (23) günlerce aranmış ancak bulunamamıştı.

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ADLİ TIP KURUMU MORGUNA KALDIRILDI

Bugün öğle saatlerinde Kadıköy Sahili'nde denizde hareketsiz şekilde duran bir kişiyi gören vatandaşlar, polis ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen Deniz polisi denizdeki cesedi tekneye alarak karaya çıkardı.

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CESEDİ DEFORME OLMUŞ

Deforme olan cesedin üstündeki kıyafetlerin 23 Kasım 2024'te Sarıyer'de denize düşerek kaybolan iki kardeşten biri Velat Can’ın kıyafetleriyle aynı olduğu belirlendi. Can’a ait olduğu düşünülen ceset, DNA testi ve kimlik tespiti için Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

(DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Kadıköy
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