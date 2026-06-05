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Cesedi kıyıya vurdu! İki ilde iki çocuğun cansız bedeni bulundu

Biri İzmir'den biri Yalova'dan kahreden iki haber geldi. 4 yaşındaki Alim Eray Karakuş ve 9 yaşındaki Yusuf Gezek'in cansız bedenleri art arda bulundu.

Cesedi kıyıya vurdu! İki ilde iki çocuğun cansız bedeni bulundu

İzmir'in Beydağ ilçesinde kaybolan 4 yaşındaki Alim Eray Karakuş'un cansız bedeni, mahallenin sulama havuzunda bulundu. Yalova’da ise kayıp olarak aranan 3. sınıf öğrencisi 9 yaşındaki Yusuf Gezek, deniz kıyısında ölü şekilde bulundu.

MAHALLE SAKİNLERİ DE SEFERBER OLDU

Yeşiltepe Mahallesi'nde yaşayan Karakuş ailesi, çocukları Alim Eray Karakuş'un (4) evde olmadığını fark edince çevrede aramaya başladı.

Aile ve mahalle sakinlerinin aramaları sonucu çocuk, sulama havuzu içerisinde hareketsiz halde bulundu.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HAVUZDAN CANSIZ BEDENİ ÇIKARILDI

Havuzdan çıkarılan Karakuş'un yaşamını yitirdiği belirlendi.

Karakuş'un cenazesi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KIYIYA CESEDİ VURDU

Yalova'daki acı olayda ise, Akasya Plajı’nda kıyıya bir çocuk cesedi vurduğunu fark eden vatandaşlar, durumu polise bildirdi.

Cesedi kıyıya vurdu! İki ilde iki çocuğun cansız bedeni bulundu 1

DÜN KAYIP BAŞVURUSU YAPILMIŞTI

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede cansız bedenin, dün kayıp başvurusu yapılan Yusuf Gezek’e (9) ait olduğu tespit edildi.

Cesedi kıyıya vurdu! İki ilde iki çocuğun cansız bedeni bulundu 2

Bölgede savcı ve olay yeri inceleme ekipleri çalışma yaptı. İncelemenin ardından çocuğun cansız bedeni otopsi için Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Cesedi kıyıya vurdu! İki ilde iki çocuğun cansız bedeni bulundu 3

Boğulduğu tahmin edilen Yusuf Gezek’in ailesinin yaklaşık 4 ay önce Şanlıurfa’dan Yalova’ya taşındığı öğrenildi.

Cesedi kıyıya vurdu! İki ilde iki çocuğun cansız bedeni bulundu 4

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Cesedi kıyıya vurdu! İki ilde iki çocuğun cansız bedeni bulundu 5

Kaynak: AA-DHA

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Anahtar Kelimeler:
İzmir Yalova çocuk
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