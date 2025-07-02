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Cesedini İstanbul'dan kilometrelerce uzağa götürmüşler! Battaniyeye sarılı halde bulununca detaylar ortaya çıktı

Nevşehir’de Nisan ayında bir çoban tarafından battaniyeye sarılı halde toprağa gömülü bulunan cesedin kimliği ve cinayetin kan donduran detayları ortaya çıktı. Olayla ilgili gözaltına alınan 5 şüpheliden 4’ü tutuklandı.

Cesedini İstanbul'dan kilometrelerce uzağa götürmüşler! Battaniyeye sarılı halde bulununca detaylar ortaya çıktı
Begüm Özkaynak

Acıgöl ilçesine bağlı Topaç köyünde Nisan ayında bulunan cesedin, 30 yaşındaki Afganistan uyruklu S.Y.S.’ya ait olduğu tespit edildi. Koyun otlatan çoban tarafından bulunan cesedin ayaklarının bir kısmının yabani hayvanlar tarafından parçalandığı ve ölümün yaklaşık bir, iki ay önce tabanca ile gerçekleştiği belirlendi.

Cesedini İstanbul dan kilometrelerce uzağa götürmüşler! Battaniyeye sarılı halde bulununca detaylar ortaya çıktı 1

İSTANBUL’DA ÖLDÜRÜP, NEVŞEHİR’E GÖMMÜŞLER

Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Acıgöl İlçe Jandarma Komutanlığı, JASAT (Jandarma Suç Araştırma Timi), Jandarma İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Jandarma Olay Yeri İnceleme ekiplerinin titiz çalışmaları sonucu cinayetin İstanbul’da işlendiği tespit edildi.

Cesedini İstanbul dan kilometrelerce uzağa götürmüşler! Battaniyeye sarılı halde bulununca detaylar ortaya çıktı 2

SORGUDA CİNAYETİN İSTANBUL'DA İŞLENDİĞİNİ İTİRAF ETTİ

Yapılan kamera incelemeleri ve istihbari çalışmalar sonucu olayın şüphelileri olarak yabancı uyruklu H.A., O.T., O.T., K.T. ve K.T. Cumhuriyet Savcılığı talimatıyla gözaltına alındı. Şahısların yapılan sorgusunda cinayetin 30 Ocak tarihinde İstanbul’da işlendiğini itiraf etti.

KAMYONETLE TAŞIMIŞ

Şüphelilerin ifadelerine göre, kimliği henüz belirlenemeyen yabancı uyruklu şahıs, S.Y.S. ile İstanbul’daki bir adreste tartışmaya başladı. Boksör olduğu ve yurt dışına gitmek istediği tespit edilen S.Y.S ile kimliği tespit edilemeyen yabancı uyruklu şahıs arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Şahıs, S.Y.S.’yi tartışma sırasında silahla vurarak öldürdü. Ceset daha sonra bir kamyonetle O.K. ve K.T. tarafından Nevşehir’e getirilerek Acıgöl ilçesine bağlı topaç köyü kırsalına gömüldü.

Cesedini İstanbul dan kilometrelerce uzağa götürmüşler! Battaniyeye sarılı halde bulununca detaylar ortaya çıktı 3

4 KİŞİ TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında şüphelilerden O.T. savcılık ifadesinin ardından serbest bırakılırken, O.T., K.T., K.T. ve yabancı uyruklu H.A. sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Jandarma ekipleri cinayete karıştığı değerlendirilen yabancı uyruklu şahsın yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Çoban İstanbul Nevşehir battaniye
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