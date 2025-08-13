Çeşitli suçlardan yakalanan 14 şüpheli tutuklandı

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri son bir hafta da Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde bir çok çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında aranan 236 şahıs yakalandı.Yakalanan şahıslardan 13’ü çeşitli suçlardan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kaçakçılık Kanuna Muhalefet, Yasadışı Ekim ile Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti, Uyuşturucu Madde Kullanma suçlarından da 48 şahsı yakalayan ekipler adli işlem yaptı. Adli işlem yapılanlardan 1 şüpheli tutuklandı. Ekiplerin çalışmasında birde terör örgütü DEAŞ üyesi gözaltına alınarak adli işlem başlatıldı.

Bir hafta içinde 14 şahsın tutuklanmasını sağlayan ekiplerin 2 adet ruhsatsız tabanca, 5 adet av tüfeği, 63 adet sentetik uyuşturucu hap, 50 kök kenevir bitkisi, 25 gram esrar, 3 gram bonzai, 52 gram metamfetamin maddesi, 12 litre kaçak alkol ile 945 kilogram kıyılmış tütün ele geçirdiği bildirildi.

(İHA)