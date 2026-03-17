Çeşitli suçlardan yakalanan 21 şüpheli tutuklandı

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çeşitli suçlardan aranması bulunan 71 şahsı, yapılan çalışmalar neticesinde son 1 hafta içerisinde yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan 71 şahıstan 21’i sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan uyuşturucu maddeyle mücadele çalışmaları çerçevesinde ise son 1 hafta içerisinde 39 şüpheli şahıs hakkında işlem başlatılırken 221,37 gram çeşitli uyuşturucu madde ile 327 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. 39 şüpheliden 2’si sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

