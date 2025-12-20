Çeşme açıklarında mülteci hareketliliği: Sahil Güvenlik mülteci botunu takip etti

Olay, Çeşme ilçesi Ildırı Tekeburnu mevkisi açıklarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri bölgede bir mülteci botu tespit etti. Botun tespit edilmesinin ardından ekipler ile mülteciler arasında deniz üzerinde kovalamaca yaşandı. O hareketli dakikalar, bölgedeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde; mültecilerin bulunduğu botun hızla ilerlediği, Sahil Güvenlik unsurlarının ise botu durdurmak için manevralar yaparak takibini sürdürdüğü görüldü.

