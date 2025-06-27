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Çeşme'de iş insanına silahlı saldırı düzenlenmişti! Yakalandılar

İzmir'in Çeşme ilçesinde iş adamı Fatih Fil'in silahlı saldırıda yaralanmıştı. Polisin çalışması sonucunda gözaltına alınan 6 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Çeşme'de iş insanına silahlı saldırı düzenlenmişti! Yakalandılar

Olay, 4 Haziran günü saat 20.15 sıralarında Alaçatı Hacı Memiş Mahallesi'nde meydana geldi. Filoğlu Grup Yönetim Kurulu Başkanı ve Fenerbahçe Kongre Üyesi iş adamı Fatih Fil, bir kişiyle sokakta yürürken henüz kimliği belirlenemeyen şahsın silahlı saldırısına uğradı. Bacağına 2 kurşun isabet eden Fil, yere yığılırken saldırgan olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Fil, ambulansla Çeşme Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Fatih Fil'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Emniyet güçleri ise Fatih Fil'e silahlı saldırı gerçekleştiren şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

YAKALANDILAR

Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Organize Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile yapılan ortak çalışmalarda olayın şüphelileri tespit edildi. Polis ekiplerince belirlenen adreslerde yapılan aramalarda, olayda kullanılan bir adet tabanca ele geçirilirken olay ile bağlantısı olduğu belirlenen 6 kişi de gözaltını alındı. Şüpheli şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
silahlı saldırı çeşme
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