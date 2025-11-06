HABER

Çeşme’de 40 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir’in Çeşme ilçesinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen yol denetiminde durdurulan bir araçta, Afganistan ve Filistin uyruklu 40 düzensiz göçmen ile 1 organizatör suçüstü yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Çeşme Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen yol denetimi sırasında şüphe üzerine bir minibüs durduruldu. Araçta yapılan kontrollerde, Afganistan ve Filistin uyruklu 40 düzensiz göçmen ile 1 organizatör tespit edildi. Yakalanan göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan 1 organizatör hakkında ise adli işlem başlatıldığı öğrenildi.Kaynak: İHA

İzmir
