Çeşme’de 40 düzensiz göçmen yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Çeşme Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen yol denetimi sırasında şüphe üzerine bir minibüs durduruldu. Araçta yapılan kontrollerde, Afganistan ve Filistin uyruklu 40 düzensiz göçmen ile 1 organizatör tespit edildi. Yakalanan göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan 1 organizatör hakkında ise adli işlem başlatıldığı öğrenildi.Kaynak: İHA