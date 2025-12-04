HABER

Çeşme’de motosiklet kazası: 1 ölü, 1 yaralı

İzmir’in Çeşme ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybederken, arkada oturan 1 kişi de yaralandı.Kaza, bugün saat 13.30 sıralarında meydana geldi.

İzmir’in Çeşme ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybederken, arkada oturan 1 kişi de yaralandı.

Kaza, bugün saat 13.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samet Kilci yönetimindeki plakasız motosiklet Çeşme-Dalyan yolunda Hakan Karalıoğlu yönetimindeki hafif ticari araç ile çarpıştı.

Kazada yola savrulan motosiklet sürücüsü Samet Kilci olay yerinde hayatını kaybetti. Arkasında yolcu olarak bulunan Mustafa Dalgıç ise yaralandı. Dalgıç olay yerinde sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: İHA

