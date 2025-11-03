Çeşme’de motosiklet kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Çeşme-İzmir Otoyolu Alaçatı yol ayrımında, seyir halinde olan M.C.N. (16) idaresindeki motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yola savruldu. Kazada motosiklette yolcu olarak bulunan A.Y. (17) ve S.U. (19) ile sürücü M.C.N. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan S.U., doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. A.Y. ve M.C.N.’nin hastanedeki tedavilerinin sürdüğü öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.Kaynak: İHA | Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır