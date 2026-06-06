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Çevre Haftası’nda öğrencilerden "Eko-Denge" sergisi

Osmaniye’de Çevre Haftası kapsamında açılan “Eko-Denge Resim Sergisi”, öğrencilerin çevre bilincine dikkat çeken eserlerini ziyaretçilerle buluşturdu.

Çevre Haftası’nda öğrencilerden "Eko-Denge" sergisi

Osmaniye Belediyesi’nin destekleriyle Misak-ı Milli Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan "Eko-Denge Resim Sergisi", Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında bir alışveriş merkezinde açıldı.

Çevre bilincinin artırılması amacıyla düzenlenen serginin açılışına Osmaniye Belediye Başkan Yardımcısı Sait Başkurt, kurum temsilcileri, okul yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Öğrencilerin geri dönüşüm, sürdürülebilir yaşam, iklim değişikliği ve doğal kaynakların korunması temalarını işlediği eserlerin yer aldığı sergi, ziyaretçilerden ilgi gördü.

Çalışmalarda çevre sorunlarına dikkat çekilirken, doğanın korunmasına yönelik farkındalık mesajları verildi. Misak-ı Milli Anadolu Lisesi yetkilileri, serginin öğrencilerin sanatsal becerilerini geliştirmesinin yanı sıra çevre konusunda toplumsal duyarlılığın artırılmasına katkı sağlamayı hedeflediğini belirtti.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Osmaniye Türkiye Çevre Haftası sergi
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