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Kocaeli'de 7 kişinin öldüğü fabrika yangını davasında telefon şifreleri krizi

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde 7 işçinin hayatını kaybettiği Ravive Kozmetik fabrikasındaki yangına ilişkin davada, tutuklu sanıkların telefon ve bilgisayarlarına erişim konusu gündeme geldi. Oransal kardeşler özel hayatın gizliliğini gerekçe göstererek şifrelerini paylaşmayı ve yüz tanıma yöntemiyle telefonlarının açılmasını reddederken, mahkeme tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

Kocaeli'de 7 kişinin öldüğü fabrika yangını davasında telefon şifreleri krizi

Gebze 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın üçüncü celsesi, Kandıra Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi'ndeki duruşma salonunda devam etti. Tutuklu sanıklar Altay Ali Oransal ile İsmail Oransal ve dayıları Ali Osman Akat'ın dijital materyallerine ilişkin süreç duruşmada ele alındı. Mahkeme başkanı, önceki celsede sanıklar tarafından bildirilen telefon şifrelerinin cihazların açılmasına imkan sağlamadığını, bu nedenle dijital materyaller üzerinde inceleme yapılamadığını söyledi. Bilirkişinin duruşma salonunda hazır bulunduğunu belirten mahkeme başkanı, sanıkların kabul etmesi halinde telefonların yüz tanıma sistemiyle açılabileceğini ifade etti.

Kocaeli de 7 kişinin öldüğü fabrika yangını davasında telefon şifreleri krizi 1

ORANSAL KARDEŞLERDEN ŞİFRE VE YÜZ TANIMAYA RET

Altay Ali Oransal ile İsmail Oransal ise hatırladıkları şifreleri mahkemeye bildirdiklerini savundu. Ancak iki kardeşin, duruşma öncesinde mahkemeye sundukları dilekçede özel hayatın gizliliğini gerekçe göstererek telefon ve bilgisayar şifrelerini paylaşmayacaklarını beyan ettikleri ortaya çıktı. Oransal kardeşler, aynı gerekçeyle telefonlarının yüz tanıma yöntemiyle açılmasına da izin vermeyeceklerini bildirdi. Ali Osman Akat ise telefonunda yüz tanıma sisteminin aktif olmadığını belirterek bu yöntemin denenmesini kabul etti. Bilirkişi eşliğinde yapılan denemede telefonun yüz tanıma sistemiyle açılamadı.

Kocaeli de 7 kişinin öldüğü fabrika yangını davasında telefon şifreleri krizi 2

TUTUKLULUK DEVAM

Müştekilerde sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmasını ve tutuksuz sanıklarında tutuklanmasını talep etti. Cumhuriyet savcısı ara mütalaasında sanıkların mevcut durumlarının devamına karar verilmesini istedi. Mahkeme heyeti, savcının talebi doğrultusunda İsmail Oransal, Altay Ali Oransal, Ali Osman Akat, Gökberk Güngör, Abdurrahman B.'nin tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı 8 Eylül'e erteledi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Dilovası ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'ndeki Ravive isimli kozmetik dolum tesisinde 8 Kasım 2025'te çıkan yangında çalışanlardan Hanım Gülek (65), Esma Gikan (65), Şengül Yılmaz (55), Tuncay Yıldız (48), Tuğba Taşdemir (18), Nisa Taşdemir (17) ve Cansu Esatoğlu (16) hayatını kaybetmiş, 6 kişi yaralanmıştı. Fabrika sahiplerinden olan Kurtuluş Oransal ise tutuklu bulunduğu cezaevinde kalp krizi geçirerek kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. İddianamede Ravive Kozmetik yetkilileri tutuklu sanıklar İsmail Oransal ile ağabeyi Altay Ali Oransal, ortak üretim yaptığı öne sürülen LYKEE kozmetik firmasının yetkilileri Aleyna Oransal ve Gökberk Güngör hakkında 'olası kastla öldürme' suçundan 7'şer kez müebbet, 'nitelikli mala zarar verme' suçundan ise 3'er kez 6 aydan 4 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti. İddianamede ayrıca fabrikaya iş sağlığı ve güvenliği hizmeti veren firmanın işletmecisi firari Ümit Ç., sorumlu müdürü Ünal A., iş güvenliği uzmanları Muhammet D. ile Seyfullah Ç., fabrika binasının eski sahibi Güven D., binayı satın alan şirketin yetkilileri Caner Özgür Y., Özcan Y. ve Özkan Y.'nin 'bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan 2 yıl 8 aydan 22 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılmaları istenmişti. Oransal kardeşlerin dayısı Ali Osman Akat, Onay Y., Ömer A. ve Abdurrahman B. hakkında ise 'suçluyu kayırma' suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.

Davanın ilk celsesinde mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan 'suçluyu kayırma' iddiasıyla yargılanan Onay Y.'nin yurt dışı çıkış yasağı şartıyla tahliyesine hükmetmişti.

21 Mayıs tarihinde görülen davanın 2. celsesinde mahkeme heyeti, Aleyna Oransal'ın riskli gebeliği sebebiyle ev hapsi ve yurt dışı çıkış yasağıyla tahliyesine karar vermişti. Güven D. ve Ünal A. da tutuklu kaldığı süre ve suç vasıflarının değişmesi ihtimali göz önüne alınarak yurt dışı çıkış ve adli kontrolle tahliye edilmişti. Firari olan Abdurrahman B. de katıldığı duruşmada tutuklanmıştı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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yangın Dilovası mahkeme dava
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