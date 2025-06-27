Çevre kirliliğinde yeni adım! Belediye Başkanı ifşa etti: 'Kimsenin hakkı yok'

Fethiye Belediyesi, çevre kirliliğini önlemek amacıyla bir adım attı. İlçenin çeşitli noktalarına fotokapan kameraları yerleştirdi.

Bu kameralar, çöp konteynerlerinin yanına kadar gelip çöplerini konteynere atmak yerine etrafa saçan vatandaşları anlık olarak tespit etti. Görüntülerde, bazı kişilerin çöplerini konteynerin içine koymak yerine çevreye bıraktığı açıkça görülüyor.

'KİMSENİN BURAYI KİRLETMEYE HAKKI YOK'

Sözcü'nün haberine göre Belediye Başkanı Alim Karaca, çevreye duyarlılık konusunda sert bir mesaj verdi.

Görüntüleri kamuoyuyla paylaşan Karaca, “İlçemize konuşlandırdığımız fotokapanlarla çöp konteyneri dışına rastgele çöp atanları tespit ediyor ve cezai işlem başlatıyoruz. Yeryüzü cenneti Fethiye’mizi korumak hepimizin görevi. Kimsenin burayı kirletmeye hakkı yok” ifadelerini kullandı.