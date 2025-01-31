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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı iddialara noktayı koyan raporunu başsavcılığa sundu: Hukuki süreç bitmeden otel yıkılmamalı!

31.01.2025 14:18
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Türkiye, Kartalkaya'da yaşanan otel yangınıyla sarsıldı. Bu facia sonrası Grand Kartal Otel'in sahibi tutuklandı. Aynı şekilde Bolu Belediyesi'nde görevli bşakan yardımcısı da tutuklu bulunuyor. Otelin yıkılacağına yönelik iddialar sonrası Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ayrıntılı hasar tespit raporunu başsavcılığa sundu!

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı iddialara noktayı koyan raporunu başsavcılığa sundu: Hukuki süreç bitmeden otel yıkılmamalı!

78 vatandaşımız Kartalkaya'daki yangında hayatını kaybetti. Tatil dolayısıyla Bolu'ya gelen aileler, adeta cehennemi yaşadı. Yaşananlar uzun süre hafızalardan silinmeyecek. Merakla beklenen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı hasar tespit raporunu başsavcılıkla paylaştı. Raporda; hukuki süreç bitmeden binanın yıkılmaması gerektiği ifade edildi!

BAKANLIK RAPORUNU SUNDU: İŞLEM YAPILMADAN HUKUKİ SÜREÇ BEKLENMELİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca hazırlanan ve savcılığa sunulan raporda, yangının çok etkili olduğu, 4. ve 5. katın kritik olması sebebiyle binanın "ağır hasarlı" olarak değerlendirilmesinin uygun olacağı ve binaya herhangi bir idari işlem yapılmadan önce devam etmekte olan hukuki süreç ve bilirkişi raporunun tamamlanması ve akabinde gerekli işlemlerin yapılmasının uygun olacağı görüşüne yer verildi.

CAS

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Bolu İl Müdürlüğü ekiplerince otelde yangın sonrası yapılan incelemede binaya "ağır hasarlı" raporu verildiği hatırlatıldı.

Yanan otelde akademisyenlerin de yer aldığı bir heyetin incelemelerde bulunduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

İDDİALARA NOKTA KOYULDU!

"İncelemenin ardından ayrıntılı hasar tespit raporu yayımlanarak başsavcılığa sunuldu. Binanın kolonları, kirişleri ve döşemelerinde inceleme yapan heyet, 7663 Sayılı Hasar Tespit Genelgesi, afet etkisi belirleme çalışmaları kapsamında özellikle yangının çok etkili olduğu, 4. ve 5. katın kritik olması sebebiyle binanın 'ağır hasarlı' olarak değerlendirilmesinin uygun olacağına ve bu rapor uyarınca binaya herhangi bir idari işlem yapılmadan önce devam etmekte olan hukuki süreç ve bilirkişinin raporunun tamamlanması ve akabinde gerekli işlemlerin yapılmasının uygun olacağı görüşüne verdi."

Anahtar Kelimeler:
Bolu kartalkaya kayak merkezi Grand Kartal Otel
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