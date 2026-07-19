HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Çevre Yolu’nda 3 aracın karıştığı zincirleme kaza: 2 yaralı

Eskişehir’de Çevre Yolu üzerinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Çevre Yolu’nda 3 aracın karıştığı zincirleme kaza: 2 yaralı

Eskişehir’de Çevre Yolu üzerinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle güzergâhtaki trafik akışı durma noktasına geldi.

Olay, Çevre Yolu’nun Bursa istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aynı istikamette seyir halinde olan Ç.U. idaresindeki 67 EE 500 plakalı spor otomobil, M.N. idaresindeki otomobil ve D.D. idaresindeki otomobil henüz bilinmeyen bir sebeple çarpıştı. Meydana gelen zincirleme kaza sonucunda Çevre Yolu’nda trafik akışı durma noktasına geldi. Çarpışmanın etkisiyle araç sürücülerinden Ç.U. ve D.D. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların ardından, kaza yapan araçların yoldan çekilmesiyle birlikte trafik normal seyrine döndü.

Polis ekipleri meydana gelen zincirleme kazayla ilgili inceleme başlattı.

Çevre Yolu’nda 3 aracın karıştığı zincirleme kaza: 2 yaralı 1

Çevre Yolu’nda 3 aracın karıştığı zincirleme kaza: 2 yaralı 2

Çevre Yolu’nda 3 aracın karıştığı zincirleme kaza: 2 yaralı 3


Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Gölpark Festivali’nde yüz tanıma sistemiyle aranan şahıs yakalandıGölpark Festivali’nde yüz tanıma sistemiyle aranan şahıs yakalandı
Kekik toplamaya gitti, kayalıklardan düştüKekik toplamaya gitti, kayalıklardan düştü

Anahtar Kelimeler:
Eskişehir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Husiler'den Suudi Arabistan'a 'kuşatma' tehdidi

Husiler'den Suudi Arabistan'a 'kuşatma' tehdidi

İran füze ve İHA'ları Ürdün'ü vurdu: 2 ABD askeri öldü, 1 asker kayıp

İran füze ve İHA'ları Ürdün'ü vurdu: 2 ABD askeri öldü, 1 asker kayıp

İngiltere, Fransa'yı 6-4 yenip Dünya üçüncüsü oldu!

İngiltere, Fransa'yı 6-4 yenip Dünya üçüncüsü oldu!

Milyonlarca liralık ortaklığı çıktı

Milyonlarca liralık ortaklığı çıktı

Yazın en kazançlı işlerinden biri! Günlük gelir 7 bin liraya ulaştı

Yazın en kazançlı işlerinden biri! Günlük gelir 7 bin liraya ulaştı

Yer: Bodrum! Tek top dondurmayı 400 liraya satmıştı... İşletmeye ceza

Yer: Bodrum! Tek top dondurmayı 400 liraya satmıştı... İşletmeye ceza

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.