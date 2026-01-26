HABER

Çevrim içi oyunda küfür etti! Alıkonulup darbedildi: O anları kayda bile aldılar

Adana'da 17 yaşındaki R.G. ile 19 yaşındaki Miraç Taylan A. çevrim içi bir oyunda tanıştıktan sonra küfürleşti. Yemek yeme bahanesiyle R.G.'yi yanına çağıran Miraç Taylan A. ve yanındaki iki arkadaşı, R.G.'yi takside boş bir araziye götürüp darbetti. Yaşanan anları da cep telefonu kamerasıyla kaydeden şahıslarla ilgili emniyet harekete geçti. İşte o görüntüler!

Adana'da çevrim içi bir oyunda yaşanan küfürleşmenin sonuçları gerçek hayata yansıdı. Seyhan ilçesi Gülpınar Mahallesi'nde oturan lise öğrencisi R.G., bir süre önce çevrim içi oyundan tanıştığı Miraç Taylan A. ile arkadaş oldu. Oyun oynadıkları sırada R.G., iddiaya göre; Miraç Taylan A.'ya küfretti.

ÖNCE ALIKOYDU

Bu duruma sinirlenen Miraç Taylan A., aradan zaman geçtikten sonra R.G.'yi yemek yeme bahanesiyle buluşmaya davet etti.

R.G., 29 Aralık'ta buluşma yeri olan Dr. Ali Menteşoğlu Caddesi'ndeki alışveriş merkezine gitti. Yanındaki H.A.D. ile bekleyen Miraç Taylan A., tartıştığı R.G.'yi zorla Yiğit A.'nın taksisine bindirip, bölgeden uzaklaştı.

DARBEDİP ÖZÜR DİLETTİLER: O ANLARI KAMERAYA ALDILAR

Şüpheliler, R.G. ile birlikte boş bir araziye gitti. Otomobili durduran şüphelilerden arka koltuktaki H.A.D., R.G.'yi darbetti. Ön koltuktaki Miraç Taylan A. da bu anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Görüntülerde; R.G.'nin ağlayarak, özür dilediği anlar yer aldı. H.A.D., tokat ve yumruklarla darbettiği R.G.'nin otomobilden inmesine izin verdi. Araçtan inen R.G., koşarak bölgeden ayrıldı.

ŞÜPHELİLER YAKALANDI

Ailesine durumu anlatan R.G., polis merkezine giderek şüphelilerden şikayetçi oldu. Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin evlerine baskın yaptı. H.A.D., Miraç Taylan A. ve Yiğit A., saklandıkları evlerde gözaltına alındı.

TUTUKLANDILAR

Emniyete götürülen şüpheliler, konunun bu kadar büyüyeceğini düşünmediklerini, pişman olduklarını söyledi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.A.D., Miraç Taylan A. ve Yiğit A., çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.Kaynak: DHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

