Cezaevinde rahatsızlanınca hastaneye sevk edilmişti! Mahir Polat anjiyoya alınacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik başlatılan 'Terör' soruşturması kapsamında tutuklananlar arasında İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat da vardı. Polat tutuklama kararının ardından Silivri Cezaevine gönderilirken, sağlık sorunları gündeme gelmişti. Dün cezaevinde rahatsızlanan Polat, ambulansla hastaneye kaldırılmıştı.

MAHİR POLAT İÇİN ANJİYO KARARI ALINDI

Cumhuriyet'e konuşan Polat'ın avukatı Erkam Erdem “Dün bir süre beklenmesi kararı alınmıştı. Mahir Bey’in kendi doktorları da geldi. Anjiyo kararı alındı, anjiyo sonrası nasıl bir yol izleneceğine karar verilecek” dedi.

"BAŞKA BİR HASTANEYE SEVK EDİLEBİLİR"

Hastanenin tam teşekküllü olmadığını ve şu an için Polat’ın kardiyolojik alandaki rahatsızlıklarına yönelik tedavi uygulandığını belirten Av. Erdem, “Bu nedenle başta uyku apnesi olmak üzere yakın zamanda tüm sağlık sorunlarına ilişkin bir tedavi için başka bir hastaneye sevk edilebilir” ifadelerini kullandı.