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  4. Cezaevinde rahatsızlanınca hastaneye sevk edilmişti! Mahir Polat anjiyoya alınacak

Cezaevinde rahatsızlanınca hastaneye sevk edilmişti! Mahir Polat anjiyoya alınacak

Melih Kadir Yılmaz Melih Kadir Yılmaz
30.03.2025 12:35
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İBB'ye yönelik başlatılan 'terör' soruşturması kapsamında tutuklanan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, dün rahatsızlığı nedeniyle ambulansla hastaneye sevk edilmişti. Polat'ın avukatı Erkam Erdem "Mahir Bey’in kendi doktorları da geldi. Anjiyo kararı alındı, anjiyo sonrası nasıl bir yol izleneceğine karar verilecek” dedi. Polat'ın bulunduğu hastanenin tam teşeküllü olmadığını belirten Erkam, Polat'ın başka bir hastaneye sevk edilebileceğini de söyledi.

Cezaevinde rahatsızlanınca hastaneye sevk edilmişti! Mahir Polat anjiyoya alınacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik başlatılan 'Terör' soruşturması kapsamında tutuklananlar arasında İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat da vardı. Polat tutuklama kararının ardından Silivri Cezaevine gönderilirken, sağlık sorunları gündeme gelmişti. Dün cezaevinde rahatsızlanan Polat, ambulansla hastaneye kaldırılmıştı.

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MAHİR POLAT İÇİN ANJİYO KARARI ALINDI

Cumhuriyet'e konuşan Polat'ın avukatı Erkam Erdem “Dün bir süre beklenmesi kararı alınmıştı. Mahir Bey’in kendi doktorları da geldi. Anjiyo kararı alındı, anjiyo sonrası nasıl bir yol izleneceğine karar verilecek” dedi.

Cezaevinde rahatsızlanmıştı! Mahir Polat hastaneye sevk edildi Cezaevinde rahatsızlanmıştı! Mahir Polat hastaneye sevk edildi

"BAŞKA BİR HASTANEYE SEVK EDİLEBİLİR"

Hastanenin tam teşekküllü olmadığını ve şu an için Polat’ın kardiyolojik alandaki rahatsızlıklarına yönelik tedavi uygulandığını belirten Av. Erdem, “Bu nedenle başta uyku apnesi olmak üzere yakın zamanda tüm sağlık sorunlarına ilişkin bir tedavi için başka bir hastaneye sevk edilebilir” ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Mahir Polat ibb
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