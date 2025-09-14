Cezaevinden izinli çıktı, zeytin bahçesinde ölü bulundu

Olay, saat 14.00 sıralarında Efeler ilçesine bağlı Kıran Mahallesi'nde meydana geldi. Aydın Açık Ceza İnfaz Kurumu’ndan dün izne çıkan Mustafa Bölük, Oba mevkisinde bulunan zeytin bahçesinde, çevredekiler tarafından hareketsiz halde bulundu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk incelemede, Bölük’ün kendisini ağaca iple astığı, dalın kırılmasıyla zemine düştüğü belirlendi. Bölük’ün cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Evli ve 1 çocuk babası Bölük’ün adam öldürmeye teşebbüs suçundan 1 yıl cezası olduğu ve bir süredir açık cezaevinde olduğu öğrenildi. (DHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır