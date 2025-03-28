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  4. Cezaevlerinde Ramazan Bayramı dolayısıyla açık görüş yapılacak!

Cezaevlerinde Ramazan Bayramı dolayısıyla açık görüş yapılacak!

28.03.2025 00:18
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Ramazan Bayramı dolayısıyla 31 Mart-6 Nisan tarihlerinde cezaevlerinde açık görüş yapılacak.

Cezaevlerinde Ramazan Bayramı dolayısıyla açık görüş yapılacak!

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, açık görüşler, yetişkin ve genç hükümlü, hükümözlü ve tutuklular için görüş süresi yarım saatten az ve bir buçuk saatten fazla, çocuk hükümlü, hükümözlü ve tutuklular için ise bir saatten az ve üç saatten fazla olmamak kaydıyla 09.00-17.00 saatlerinde gerçekleştirilecek.

Görüş gününe kadar gruplar oluşturulacak, her grubun görüş günü ve saatleri, ailelerine bildirilmek üzere hükümlü ve tutuklulara tebliğ edilecek. Ayrıca hazırlanan program koğuşlara ve ziyaretçilerin görebileceği uygun yerlere asılacak.

Ziyaretçi kabulünden yoksun bırakma ve hücreye koyma disiplin cezası kesinleşmiş olup da bu cezaları infaz edilen hükümlü ve tutuklular açık görüşten yararlanamayacak.

(AA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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cezaevi gün
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