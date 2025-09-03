HABER

ChatGPT çöktü mü? 3 Eylül 2025 ChatGPT neden çalışmıyor? ChatGPT'de global erişim sorunu! Kullanıcılar yanıt alamıyor

Dünya genelinde milyonlarca kullanıcısı bulunan yapay zeka uygulaması ChatGPT, 3 Eylül 2025 tarihinde erişim sorunları yaşıyor. Kullanıcılar, özellikle GPT-5 modelinde yanıt alamama problemiyle karşılaşıyor. Peki, ChatGPT çöktü mü? 3 Eylül 2025 ChatGPT neden çalışmıyor?

Enes Çırtlık

Popüler yapay zeka aracı ChatGPT, bugün kullanıcıları şaşırtan bir kesintiyle gündeme geldi. Özellikle sabah saatlerinden itibaren başlayan erişim sorunları, kullanıcıların platforma erişmesini ve sorgularına yanıt almasını engelliyor. Sosyal medyada hızla yayılan 'ChatGPT çöktü mü?' soruları, sorunun küresel çapta yaşandığını gösteriyor.

CHATGPT ÇÖKTÜ MÜ? 3 EYLÜL 2025 CHATGPT NEDEN ÇALIŞMIYOR?

Kullanıcı raporlarına göre, sorun en çok GPT-5 modelinde kendini gösteriyor. Sorgular gönderilmesine rağmen yanıt alınamıyor veya boş ekranlarla karşılaşılıyor. Bu durum, ChatGPT'yi günlük işlerinde, eğitimde ve araştırmada kullanan birçok kişiyi olumsuz etkiliyor.

ChatGPT çöktü mü? 3 Eylül 2025 ChatGPT neden çalışmıyor? ChatGPT de global erişim sorunu! Kullanıcılar yanıt alamıyor 1

ChatGPT'nin resmi durum sayfasında ise "şu anda sorunlar yaşıyoruz" ifadesi yer alırken, ChatGPT yanıtlarının görüntülenemediği (ChatGPT Not Displaying Responses) belirtildi. Ayrıca sorunun kökeninin tespit edildiği ve çözmek için çalışıldığı bilgisine yer verildi.

ChatGPT çöktü mü? 3 Eylül 2025 ChatGPT neden çalışmıyor? ChatGPT de global erişim sorunu! Kullanıcılar yanıt alamıyor 2

Bazı uzmanlar, sunucu yoğunluğunun bu tür kesintilere neden olabileceğini belirtirken, bazıları da sistemde bir güncelleme veya teknik bir arıza olabileceğini öne sürüyor. Kesintinin ne kadar süreceği ve kullanıcıların ne zaman normal hizmet almaya başlayacağı ise belirsizliğini koruyor.

Kullanıcılar, sorunun en kısa sürede çözülmesini umuyor. ChatGPT'nin ne zaman normale döneceği ve kesintinin neden kaynaklandığına dair resmi bir açıklama yapıldığında, Mynet Haber olarak sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz.

Anahtar Kelimeler:
yapay zeka OpenAI ChatGPT
