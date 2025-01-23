HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. CHATGPT ÇÖKTÜ MÜ, NEDEN AÇILMADI? ChatGPT'de erişim sorunu mu vardı? ChatGPT bad gateway hatası nedir?

CHATGPT ÇÖKTÜ MÜ, NEDEN AÇILMADI? ChatGPT'de erişim sorunu mu vardı? ChatGPT bad gateway hatası nedir?

Enes Çırtlık Enes Çırtlık Mynet Haber / İçerik Editörü
23.01.2025 16:23
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

ChatGPT çöktü mü? OpenAI şirketinin yapay zeka sohbet robotunda erişim sorunu yaşandı. Pek çok kullanıcı, ChatGPT çöktü mü, neden açılmıyor gibi sorularla; ChatGPT bad gateway ve The web server reported a bad gateway error şeklindeki uyarıların ne olduğunu ve ne anlama geldiğini araştırdı. Peki, ChatGPT çöktü mü, neden açılmadı? ChatGPT'de erişim sorunu mu vardı? ChatGPT bad gateway hatası nedir?

CHATGPT ÇÖKTÜ MÜ, NEDEN AÇILMADI? ChatGPT'de erişim sorunu mu vardı? ChatGPT bad gateway hatası nedir?

ChatGPT, yapay zeka sohbet robotu deyince akla gelen sohbet robotlarından biri. ChatGPT ile ilgili son durum ve "ChatGPT çöktü mü?" sorusunun yanıtı 23 Ocak 2025 günü merak edildi. ChatGPT kullanıcıları platformda bir sorun olup olmadığını araştırdı. Çünkü çok sayıda kullanıcı, ChatGPT'de sorun yaşandığına dair raporlar gönderdi. Peki ChatGPT çöktü mü, ChatGPT'de erişim sorunu mu vardı? ChatGPT bad gateway hatası nedir? ChatGPT neden çalışmadı 23 ocak 2025?

CHATGPT ÇÖKTÜ MÜ, NEDEN AÇILMADI?

"ChatGPT çöktü mü?" sorusuna yanıt olarak;

ChatGPT'de erişim sorunu yaşandı. ChatGPT'ye erişim sağlamak isteyen kullanıcılar "ChatGPT bad gatewat hatası" ile karşılaştı. Kullanıcıların karşısına "Bad gateway" ve "The web server reported a bad gateway error." yazısı çıktı. Bunun üzerine kullanıcıların "ChatGPT neden çalışmıyor 23 ocak 2025?" sorusunu çeşitli arama motorları üzerinden arattırıp bilgi almak istediği ifade edildi.

Yapay zeka sohbet robotu ChatGPT erişim sorunu yaşanan süre içerisinde aşağıdaki görseldeki gibi bad gateway hatası verdi.

baf

KULLANICILARDAN RAPORLAR GELİYOR

Kesintileri takip eden web sitesi downdetector'deki veriler de "ChatGPT çöktü mü?" sorusuna yanıt verir nitelikteydi. Zira sitedeki verilere göre, kullanıcı raporları OpenAI şirketinde problemlerin olduğuna işaret eti. Sitede 23 Ocak 2025 14:27 civarından itibaren kullanıcılardan raporlar gelmeye başladığı görüldü.

chatg

ChatGPT neden açılmıyor? ChatGPT açılmıyor sorunu ve çözümü ChatGPT neden açılmıyor? ChatGPT açılmıyor sorunu ve çözümü

ERİŞİM SAĞLANMAYA BAŞLANDI

Sorunun neyden kaynaklandığı ve ChatGPT'nin neden açılmadığı merak edilirken, ChatGPT'nin geliştiricisi olan OpenAI de göründüğü kadarıyla "ChatGPT çöktü mü?" sorusunu yanıtlamak üzere yaşanan ChatGPT erişim sorunuyla ilgili bir açıklama yapmadı.

Ancak bir süre sonra sorunun çözüldüğü görüldü.

CHATGPT NEDİR?

ChatGPT, OpenAI tarafından geliştirilen bir yapay zeka dil modelidir. Doğal dil işleme (NLP) tekniklerini kullanarak insan benzeri metinler oluşturabilir, soruları yanıtlayabilir, önerilerde bulunabilir ve çeşitli konularda sohbet edebilir. GPT, "Generative Pre-trained Transformer" anlamına gelir ve model, büyük miktarda metin verisi üzerinde önceden eğitilmiştir, bu sayede dilin yapısını ve anlamını öğrenmiştir. Kullanım alanları arasında müşteri hizmetleri, içerik oluşturma, eğitim ve eğlence bulunmaktadır. ChatGPT, kullanıcılarla etkileşimde bulunurken anlamlı ve akıcı yanıtlara odaklanır.

Anahtar Kelimeler:
OpenAI ChatGPT
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Önce ödedi sonra TÜVTÜRK'ten 7 katı olarak geri aldı!

Önce ödedi sonra TÜVTÜRK'ten 7 katı olarak geri aldı!

F.Bahçe o isimle görüşmeye başladı! G.Saray taraftarı 'istifa' mesajları paylaşıyor

F.Bahçe o isimle görüşmeye başladı! G.Saray taraftarı 'istifa' mesajları paylaşıyor

Sağlıkta yeni moda bir kaç dakikada öldürüyor!

Sağlıkta yeni moda bir kaç dakikada öldürüyor!

İçme suyundaki kimyasal şüphe herkesi korkuttu! Bir ilin suları kesildi: İşten çıkarılanların telefonu inceleniyor

İçme suyundaki kimyasal şüphe herkesi korkuttu! Bir ilin suları kesildi: İşten çıkarılanların telefonu inceleniyor

Kar yağışı lapa lapa olacak ama… İstanbul için tarih belli oldu

Kar yağışı lapa lapa olacak ama… İstanbul için tarih belli oldu

Süresiz nafaka bitiyor mu? Yeni formül masada!

Süresiz nafaka bitiyor mu? Yeni formül masada!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

"Ne giysem?" derdine son verecek Levis'in çok satan parçaları burada!

"Ne giysem?" derdine son verecek Levis'in çok satan parçaları burada!

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Ömürlük yatırım! Columbia fırsatlarının bitmesine son 3 gün

Ömürlük yatırım! Columbia fırsatlarının bitmesine son 3 gün

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.