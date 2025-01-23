CHATGPT ÇÖKTÜ MÜ, NEDEN AÇILMADI? ChatGPT'de erişim sorunu mu vardı? ChatGPT bad gateway hatası nedir?

ChatGPT, yapay zeka sohbet robotu deyince akla gelen sohbet robotlarından biri. ChatGPT ile ilgili son durum ve "ChatGPT çöktü mü?" sorusunun yanıtı 23 Ocak 2025 günü merak edildi. ChatGPT kullanıcıları platformda bir sorun olup olmadığını araştırdı. Çünkü çok sayıda kullanıcı, ChatGPT'de sorun yaşandığına dair raporlar gönderdi. Peki ChatGPT çöktü mü, ChatGPT'de erişim sorunu mu vardı? ChatGPT bad gateway hatası nedir? ChatGPT neden çalışmadı 23 ocak 2025?

CHATGPT ÇÖKTÜ MÜ, NEDEN AÇILMADI?

"ChatGPT çöktü mü?" sorusuna yanıt olarak;

ChatGPT'de erişim sorunu yaşandı. ChatGPT'ye erişim sağlamak isteyen kullanıcılar "ChatGPT bad gatewat hatası" ile karşılaştı. Kullanıcıların karşısına "Bad gateway" ve "The web server reported a bad gateway error." yazısı çıktı. Bunun üzerine kullanıcıların "ChatGPT neden çalışmıyor 23 ocak 2025?" sorusunu çeşitli arama motorları üzerinden arattırıp bilgi almak istediği ifade edildi.

Yapay zeka sohbet robotu ChatGPT erişim sorunu yaşanan süre içerisinde aşağıdaki görseldeki gibi bad gateway hatası verdi.

KULLANICILARDAN RAPORLAR GELİYOR

Kesintileri takip eden web sitesi downdetector'deki veriler de "ChatGPT çöktü mü?" sorusuna yanıt verir nitelikteydi. Zira sitedeki verilere göre, kullanıcı raporları OpenAI şirketinde problemlerin olduğuna işaret eti. Sitede 23 Ocak 2025 14:27 civarından itibaren kullanıcılardan raporlar gelmeye başladığı görüldü.

ERİŞİM SAĞLANMAYA BAŞLANDI

Sorunun neyden kaynaklandığı ve ChatGPT'nin neden açılmadığı merak edilirken, ChatGPT'nin geliştiricisi olan OpenAI de göründüğü kadarıyla "ChatGPT çöktü mü?" sorusunu yanıtlamak üzere yaşanan ChatGPT erişim sorunuyla ilgili bir açıklama yapmadı.

Ancak bir süre sonra sorunun çözüldüğü görüldü.

CHATGPT NEDİR?

ChatGPT, OpenAI tarafından geliştirilen bir yapay zeka dil modelidir. Doğal dil işleme (NLP) tekniklerini kullanarak insan benzeri metinler oluşturabilir, soruları yanıtlayabilir, önerilerde bulunabilir ve çeşitli konularda sohbet edebilir. GPT, "Generative Pre-trained Transformer" anlamına gelir ve model, büyük miktarda metin verisi üzerinde önceden eğitilmiştir, bu sayede dilin yapısını ve anlamını öğrenmiştir. Kullanım alanları arasında müşteri hizmetleri, içerik oluşturma, eğitim ve eğlence bulunmaktadır. ChatGPT, kullanıcılarla etkileşimde bulunurken anlamlı ve akıcı yanıtlara odaklanır.