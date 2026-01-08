HABER

ChatGPT'de 'sağlık' dönemi! OpenAI, "ChatGPT Health"i duyurdu

Teknoloji dünyasında yenilikler hızla sürerken, gözden kaçırılmaması gereken bir haber de ChatGPT'nin geliştiricisi olan OpenAI'dan geldi. Şirket, kullanıcıların sağlık durumları hakkında yapay zeka ile konuşmaları için özel bir alan sunacak olan "ChatGPT Health"i duyurdu.

ChatGPT'de 'sağlık' dönemi! OpenAI, "ChatGPT Health"i duyurdu
Enes Çırtlık

Günümüzde ChatGPT kullanıcısı birçok insanın, tıbbi konular için ChatGPT'ye veya diğer yapay zeka sohbet botlarına danıştığı bir gerçek. Bu durumu göz ardı etmeyen OpenAI ise yeni bir duyuru gerçekleştirerek ChatGPT Health'i tanıttı.

SAĞLIK İÇİN ÖZEL ALAN: CHATGPT HEALTH

ChatGPT Health, kullanıcıların sağlık konuları hakkında konuşmaları için özel bir alan sunacak. Bu konuşmaları diğer sohbetlerinizden ayıracak. Böylece ChatGPT ile yaptığınız standart, günlük konuşmalarda bu konuşmalar karşınıza çıkmayacak.

ChatGPT de sağlık dönemi! OpenAI, "ChatGPT Health"i duyurdu 1

ChatGPT Health ayrıca Apple Health, Function ve MyFitnessPal gibi sağlıklı yaşam uygulamalarından kişisel bilgilerinizi veya tıbbi kayıtlarınızı entegre edebilecek.

Kritik bir detay ise OpenAI'ın bu konuşmaları modelleri eğitmek için kullanıp kullanmayacağı ile ilgili. Ancak şirket, "Sağlık" konuşmalarını modellerini eğitmek için kullanmayacağını özellikle belirtiyor.

OpenAI, kendi hizmet koşullarında bu aracın "herhangi bir sağlık durumunun teşhisi veya tedavisi için tasarlanmadığını" açıkça belirtiyor. Özelliğin önümüzdeki haftalarda kullanıma sunulması bekleniyor.

