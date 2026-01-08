ChatGPT'de 'sağlık' dönemi! OpenAI, "ChatGPT Health"i duyurdu

Günümüzde ChatGPT kullanıcısı birçok insanın, tıbbi konular için ChatGPT'ye veya diğer yapay zeka sohbet botlarına danıştığı bir gerçek. Bu durumu göz ardı etmeyen OpenAI ise yeni bir duyuru gerçekleştirerek ChatGPT Health'i tanıttı.

SAĞLIK İÇİN ÖZEL ALAN: CHATGPT HEALTH

ChatGPT Health, kullanıcıların sağlık konuları hakkında konuşmaları için özel bir alan sunacak. Bu konuşmaları diğer sohbetlerinizden ayıracak. Böylece ChatGPT ile yaptığınız standart, günlük konuşmalarda bu konuşmalar karşınıza çıkmayacak.

ChatGPT Health ayrıca Apple Health, Function ve MyFitnessPal gibi sağlıklı yaşam uygulamalarından kişisel bilgilerinizi veya tıbbi kayıtlarınızı entegre edebilecek.

Kritik bir detay ise OpenAI'ın bu konuşmaları modelleri eğitmek için kullanıp kullanmayacağı ile ilgili. Ancak şirket, "Sağlık" konuşmalarını modellerini eğitmek için kullanmayacağını özellikle belirtiyor.

OpenAI, kendi hizmet koşullarında bu aracın "herhangi bir sağlık durumunun teşhisi veya tedavisi için tasarlanmadığını" açıkça belirtiyor. Özelliğin önümüzdeki haftalarda kullanıma sunulması bekleniyor.